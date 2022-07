Mina Bonino y Federico Valverde denunciaron que los drogaron y les robaron todo en Ibiza

El primer día de sus vacaciones en Ibiza, la periodista Mina Bonino y el futbolista Federico Valverde sufrieron un robo de película. Fueron drogados, primero, y luego desvalijados. El ladrón se habría llevado 10 mil euros de la casa que alquilaron mientras la pareja dormía bajo los efectos de las sustancias que le habrían propiciado.

La periodista, desde sus historias de Instagram, contó su teoría de lo sucedido y apuntó contra uno de los empleados de la casa: el cocinero.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La historia empezó el sábado 25 de junio, cuando dos camionetas de la inmobiliaria pasaron a buscar por el aeropuerto a los inquilinos y lo trasladaron hasta el hospedaje. Al llegar, el cocinero ya se encontraba en la casa y para no tener que despertarlos a la mañana siguiente, les pidió quedarse con la llave para hacer el desayuno temprano.

“Entonces como soy muy buena persona dije, ‘sí obvio tranqui no pasa nada’. Regaladísima”, escribió Mina para relatar la situación. “Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”, siguió el relato.

Luego, cuando pudo ponerse de pie, se levantó y comenzó a hilar las cosas. “A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: ‘¿estuviste buscando algo?’. Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía”.

Y siguió: “Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: ‘Voy a agarrar algo de plata’. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado”.

Fue entonces cuando avisaron a la inmobiliaria y los alertaron de lo que podría haber pasado: “Vinieron y metieron un acting hermoso donde nos dijeron que la comida podía estar envenenada, porque ellos creían que había sido el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias”. Mientras tanto, Mina y Fede se contactaron con los antiguos inquilinos, quienes les contaron que también habían sufrido un robo y una intoxicación.

Sin embargo, el resultado de los análisis dio negativo. “Mostraban si tenía cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre. Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba”, concluyó.

Aunque empezaron con el pie izquierdo, después no les quedó otra que disfrutar de la playa.