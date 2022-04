"Minas que arruinan familias": la ex de De Paul hizo la gran Wanda y aniquiló a Tini

El lunes lo que era sólo una fantasía para algunos se convirtió en un hecho real: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están viviendo un fogoso romance. La confirmación llegó a través de una secuencia de fotos de ambos en Ibiza tomados de la mano y disfrutando del amor. Sin embargo, el nivel de popularidad de los dos aumenta las ganas de conocer todos los detalles de esta historia.

Camila Homs, ex esposa de De Paul y madre de sus hijos arribó hace unos días a nuestro país y ayer dijo presente en un icónico desfile de modas. “Con Rodrigo estamos bien, cordial, por el bien den nuestros hijos”, comenzó con tono nervioso, y siguió: "Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”.

Sin embargo, como en su frase no se hizo alusión a Tini, el periodista decidió meter el dedo en la llaga y le preguntó hace cuánto estaban separados y cómo se había tomado la noticia del nuevo romance con ella.

"No voy a hablar de ese tema. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de las fechas". Y fue benévola con De Paul acerca de sí el mediocampista del Club Atletico de Madrid fue atinado o no con su forma de moverse con respecto a su nueva relación: "Cada uno piensa y actúa como puede, en el momento que puede. Cada uno hace lo que le sale en el momento”.

Luego hizo referencia en que su prioridad son sus hijos: “Mientras ellos estén bien el resto no me importa. Una cuando es madre, intenta siempre dar lo mejor, porque ellos son todo en mi vida, son la luz de mis ojos. Me despierto, los veo, y no puedo tener un mal día. Son mi motor, me refugio en ellos”.

Horas después, desde su cuenta de Instagram, la modelo sí hizo alusión a Tini y los rumores que señalan que habría comenzado su relación cuando el futbolista todavía estaba en pareja con ella.

"No me gusta meterme en la vida de los demás. Sólo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias", disparó, al ser consultada sobre si era "team China" o "team Wanda".