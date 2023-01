"¡Mirá cómo te dejó las rodillas!": Wanda plagió de nuevo a la "China" y la cruzaron por el retoque

Una remera que diga: "Soltá, amiga". Después de la "guerra 2.0" que se desató por una simple tintura, Wanda Nara volvió a cantarle retruco a Eugenia "la China" Suárez. ¿Qué hizo ahora? La empresaria le "robó" el modelo de zapatillas que la ex Casi Ángeles adoptó desde que se puso en pareja con el trapero, Rusherking. Pero la jugada le salió mal y sus propios seguidores expusieron el abuso de photoshop en su foto.

Todo sucedió en medio del escándalo que se desató por su viaje a Dubai. Lejos de dar acuso de recibo a los rumores que la vincularon con el futbolista Keita Baldé (ex compañero de Mauro Icardi en el Inter), la ahora morocha compartió una foto en bikini en la que se la puede ver usando una gorra muy parecida a las que usa Suárez y el calzado de la "pipa". ¿El detalle? Se trata del modelo predilecto de la actriz.

Por fuera de las comparaciones con la "China", sus propios seguidores comenzaron a escribirle en su muro para marcarle (una vez más) el exceso del retoque digital en su fotografía. En concreto, la acusaron de haberse "hasta borrado la tirita de la bikini", de haberse deformado las rodillas y de afinar sus brazos.

"Está muy deformada. Miren la relación de la cabeza con el brazo izquierdo. O adelgazó el brazo o se agrandó la cabeza", disparó uno de sus casi 16 millones de seguidores.

"¿Dónde está la tirita del corpiño? Hay que fijarse cuando ponés el photoshop", bromeó otra seguidora, abriendo así paso a las críticas por la sospechosa desaparición de parte del traje de baño que lució en la imagen. "Like si viniste a fijarte si alguien más se dio cuenta de que wanda se excedió con el Photoshop y se borró hasta la tirita de la bikini", sumó otra.

Pero no todos fueron "haters". También estuvieron los seguidores que resaltaron su belleza natural y le pidieron que deje de retocar innecesariamente sus fotos en las redes: "No hagas tanto photoshop, ya ni se te conoce. Sé vos".

"De verdad, no comprendo cómo mujeres van a un post a criticar. O sea, ¿no tienen nada mejor que hacer? ¿Por qué pululan donde no les gusta? Vibran muy bajito sin sentido, sigan a los que les produce bienestar así el algoritmo los entiende y les da más de eso que les gusta", respaldó otra de las fans de la empresaria.

No es la primera vez que Wanda queda en el foco de la tormenta por el abuso de los retoques digitales. En julio del año pasado, cuando los rumores de una posible separación de Icardi volvieron a instalarse con intensidad, Wanda reconoció que tuneaba algunas de sus fotos e invitó a sus seguidoras a aceptar sus cuerpos.

El descargo de Wanda Nara por las críticas a sus retoques digitales: "Empiecen a darle a las pizzas sin culpa"

Chicas... si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa.

Obviamente nadie sube una foto en donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos de cómo estaba arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’. Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar.

Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.