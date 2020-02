Miradas cómplices y paseos en moto: ¿Nació el amor entre "Huevo" Müller y Romina Gaetani?

La temporada de verano arrancó con todo para Alejandro ''Huevo'' Müller, quien es parte del elenco de Perfectos desconocidos, junto a Iliana Calabró, Fabián Vena, Paula Morales, German Tripel y Romina Gaetani. ¿La razón? Días atrás, el actor fue vinculado sentimentalmente con la mayor de las hijas de Juan Carlos Calabró, pero rápidamente se encargó de desmentirlo.

Esto se debe a que Müller estaba comenzando a compartir salidas y paseos en moto con otra de sus compañeras de elenco. Según detallaron en el programa Implacables (El Nueve), el verdadero romance de la temporada es el de Alejandro y nada menos que Romina Gaetani. “Hay algo”, no dudó en confesar la actriz con una pícara sonrisa y agregó: “Es divino como hombre y estamos solteros’’.

Rápidamente, Iliana Calabró se acercó junto a Müller –con quien comparte una gran amistad, así como también el pago de la casa que alquilaron juntos durante la temporada- y la compañera de ambos directamente disparó: ''Hay tensión sexual entre ellos” .

Como si se tratase de un simple juego, Romina continuó con el móvil y comentó que Iliana le insiste para que concrete definitivamente la relación con el actor. Según la propia Gaetani, Iliana -quien al parecer actúo como celestina- le toca la puerta del camarín para ver si la situación con Müller avanzó.

Mientras tanto, Huevo pedía de fondo tranquilidad. Pedido al que también se subió la propia Gaetani mientras lo abrazaba: ''Tranquilos que está todo el verano por delante. Me llevó a andar en moto, me dijo que me iba a llevar a un lugar donde se puede tomar rico té y al río”.

Finalmente para terminar el móvil, Romina aclaró que todavía no mantienen una relación propiamente dicha y le aseguró al cronista: “Ya tenés la primicia”. Lo cierto es que todavía se están conociendo y su entorno afirma que existe una “punción sexual” entre ambos.