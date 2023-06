‘Mire, Norberto, la obra no es buena": Mirtha llamó al intendente de Villa Cañás y quitaron su estatua

Luego de que Mirtha Legrand pusiera el grito en el cielo por las dos esculturas que la representan en la localidad santafesina de Villa Cañás -donde la diva nació-, el intendente local decidió retirar las estatuas. Es que "La Chiqui" lo llamó para manifestarle su disconformidad, y el mandatario no sólo se disculpó con ella, sino que además decidió retirar ambas obras de la vista del público.

El contenido de la comunicación entre ambos fue revelado por la histórica conductora, quien relató con precisión cómo fue el diálogo en el que expresó su reclamo. "Les cuento: hablé con el intendente que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto fue con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás, donde estamos mi hermano y yo y, lamentablemente,no la pusieron a mi hermana Goldy", cuestionó Legrand.

"Entonces le dije: ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela (Tinayre), ni los dientes son míos’", reveló en relación a las declaraciones que dijo la conductora de Polémica en el Bar, cuando la entrevistó a su madre.

"Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’", detalló respecto a la respuesta del intendente. "Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de la provincia de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí'”, insistió Legrand.

El autor de ambas estatuas es el artista plástico Daniel Melero, quien quedó en el ojo del huracán luego de las las críticas que se desataron contra su obra, tanto de personalidades públicas como en los anónimos comentarios de las redes sociales, que no le perdonaron la poca precisión lograda. Las declaraciones brindadas por "La Chiqui" en una conferencia de prensa que encabezó en un evento de moda no se quedaron allí, ya que la diva de los almuerzos todavía tenía palabras de agradecimiento para con su gente. "La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso", aseguró.

"Me mandaron fotos los cañaseños. Está José (Antonio Martínez Suárez), mi hermano, que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje. Una pena que no pusieron a Goldy", insistió sobre la ausencia de su hermana gemela Silvia, una actriz que al igual que ella brilló en las décadas de 1940, 1950 y 1960. La polémica alrededor de la distorsionada representación que daban las estatuas se hizo pública en los últimos días, y fue en el programa que actualmente conduce la hija de Mirtha en donde profundizaron respecto a las críticas contra la obra del cordobés.

"Me mandaron antes de ayer la foto y les dije 'muchas gracias'", indicó la diva durante la entrevista que dio el lunes. "Estuviste muy diplomática, mamá. Es horrible. Los dientes. Me niego a que esa seas vos", cuestionó su hija. "¿Qué querés que haga, Marcela?", preguntó "La Chiqui", desolada ante la difusión.

Tras el diálogo en donde unánimamente dilapidaron la creación artística, Mirtha dio a entender que se comunicaría con la localidad que la vio nacer, para ver de solucionar el asunto. "Tengo gente amiga en Villa Cañás, así que los voy a llamar y les voy a preguntar quién fue el escultor o escultora, quién lo bancó, quién lo pagó", aseguró. "Le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía", confesó.

"Yo no soy reconcorosa, pero sí memoriosa", es una de las frases históricas de Mirtha. Con esto presente, Melero tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse con la diva.