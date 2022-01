Miriam Lanzoni apuntó contra Gianola en medio de las denuncias por abuso

La semana pasada, una nueva denuncia por abuso sexual sacudió a la Justicia de Chubut. El acusado era Fabián Gianola, que ya enfrentaba otras cinco causas que iniciaron Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez y una empleada doméstica de un vecino del barrio privado donde vivía.

Aunque la jueza Ángeles Gómez Maiorano dictó la falta de mérito a Gianola por considerar que 'no había pruebas suficientes' para imputar o declarar su inocencia en dos de los 12 delitos en los que fue denunciado, la investigación todavía avanza.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, Gianola fue denunciado mediáticamente por Andrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci, como Luciana Salazar, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes y Stefanía Xipolitakis. Por otro lado, el actor fue suspendido de manera preventiva de la Asociación Argentina de Actores, luego de que la organización Actrices Argentinas exigiera que se lo removiera de esa organización tras las denuncias de abuso sexual. Por ahora, la medida es provisoria hasta que la Comisión Directiva del sindicato lo expulse.

Una de las que habló en el último tiempo fue Dallys, quien trabajó con él hace unos años, y recordó los constantes intentos e insinuaciones sexuales por parte del artista. "Yo fui la primera que habló en su momento sobre las situaciones que viví con él, como respuesta a una pregunta de Moria Casán”, dijo la ex vedette.

Y siguió: "Quiero aclarar que yo no fui acosada por Fabián Gianola, pero sí viví situaciones absolutamente desagradables con él. Se portó muy mal conmigo. Yo trabajé muchos años con él. Yo hablo de cómo uno se comporta con el otro como persona y él se comportó de una manera muy mala y muy equivocada”.

En ese punto, agregó: "Él compite con todos: con mujeres y hombres. En ese momento yo tenía mucha prensa por una desgracia, la muerte de mi hermano, que generó una gran empatía en toda la Argentina y en Paraguay. A partir de ahí, se empezó a comportar de manera mala conmigo”.

Y denunció el duro momento que tuvo que sufrir por Gianola: "Hubo una situación desagradable en mi camarín y nada más. Vino, me saludó y, en lugar de darme un beso en el cachete, me dio un pico. Yo me quedé congelada, él se dio cuenta, se dio la vuelta y se fue. Él nunca me tocó mis partes ni nada. Por ahí probó si había onda".

Ahora Miriam Lanzoni también decidió romper el silencio y apuntó contra Gianola, con quien compartió una obra teatral. En ese sentido, la ex esposa de Alejandro Fantino explicó: "La experiencia que tuve con él no tiene que ver con acoso, sino con un muy mal compañerismo de su parte. Una persona que usaba que él era la figura del teatro en ese momento. La realidad es que nos hizo sacar una marquesina enorme porque era más grande que la de ellos".

Enseguida relató lo que debieron vivir cuando él protagonizaba La dama de negro y ella formaba parte de Algunas mujeres a las que le cagué la vida. “Lo hablé con los productores. Era una persona muy celosa y usaba el poder que tenía en ese teatro porque era la obra a la que le iba muy bien. Habíamos empezado a meter más gente que ellos y había una molestia. No tenía más que ese trato con él, o tenían que cambiarse y dejar los camarines y se demoraban todo el tiempo del mundo", recordó.

Pero enseguida, recordó otro momento de su vida, cuando trabajó durante una temporada en Villa Carlos Paz y luego cuando debieron salir de gira por todo el país. "Ahora, yo tengo dos etapas con Fabián, con quien trabajé dos años. Estuve una temporada en Carlos Paz y después hice gira. Primero hice Como el culo, con Víctor Laplace, Gustavo Garzón, él vino en reemplazo de Pablo Rago. Eso fue en Carlos Paz”. Y sumó: “Después hicimos Sé infiel y no mires con quién. Ahí estuvimos en Carlos Paz e hicimos algo de gira. Él era la figura masculina y yo la femenina".

En es punto, recordó: "Les dije a los productores que si Gianola me molestaba o se metía con mi trabajo, yo lo iba a cagar a palos. Yo sabía cómo se había comportado. Yo no reclamo. A partir de ahí tuve una relación excelente con Fabián. Y he tenido dos o tres agarradas con él, pero por cosas de trabajo. Y he tenido dos o tres agarradas con él, pero por cosas de trabajo”.