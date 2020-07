Miriam Lanzoni contó que sufrió un abuso sexual a los 19 años de parte de un actor: "Fue horrible"

En las últimas horas, Miriam Lanzoni se animó a dar a conocer al aberrante situación a la que fue sometida a sus 19 años y cuando estaba dando sus primeros pasos en la actuación.

Según contó, recién llegada a Buenos Aires, desde la provincia de Chaco, un actor de alrededor de 50 años abusó de ella cuando le ofreció una audición para un papel en una película.

De aquella "experiencia traumática" en el medio artístico pasaron más de dos décadas y la ex de Alejandro Fantino decidió contar detalles de lo que vivió durante una entrevista en Radio Mitre.

“Tuve una experiencia Me pasó con una persona con la cual trabajé, una persona que me ofreció una película y un guión. Imaginate cómo caí…”, recordó la actriz.

Y agregó: “Me decía que me veía potencial para protagonizar la película. Cuando me dio el guión, me quiso inducir a que yo lo tocara y lo acariciara. Fue horrible. Yo era una nena que no entendía nada de este medio. Una nena a la que le proponen su primer casting y está totalmente desprovista frente a un hombre de 50 años que está laburando en el medio y que le dice que la va a ayudar".

Para la actriz, "hay un juego de ilusiones" en el ambiente con el trabajo y la necesidades de cada persona: “Me dijo que me iba a ayudar pero que tenía que hacer esto otro. Obviamente, no accedí. Trató de hacer como si fuese un casting recreando la escena. Lo tengo presente como si hubiese sido ayer. Él llegó y me pidió si tenía un baby doll. Yo estaba con un jean".

Fue entonces que, detalló, que el actor en cuestión le dijo: "Bueno, vamos a hacer una escena; yo entro, soy tu padrastro, me voy a acostar en una cama y estoy herido".

Lanzoni explicó que su abusador era policía en la película y que durante una escena, ella debía empezar a curar sus heridas. "¡Mirá qué hijo de puta! El tipo tenía una hija...”, recordó, indignada por lo sucedido.

Según contó, el actor siguió con su estrategia: “Vino, se acostó –relató Miriam– y me dijo: ‘Me vas limpiando y en eso te confundís y me empezás a besar. Yo voy a estar con la camisa abierta, vos bajás y cuando me estás por empezar a hacer sexo oral de la nada yo te digo: ¡¿Qué haces?!’”. Pero todo cambió cuando comenzaron a recrear la escena del film.

Si bien Lanzoni intentó llevar a cabo el papel, las cosas se volvieron tensas cuando el actor -cuyo nombre no fue mencionado- le pidió que lo besara: “Yo traté de hacerlo y mientras lo estaba curando, me dijo: ‘Besame, besame’. Yo le contestaba que no. Ahí me dijo: ‘Mirá que si no te animás acá, con los productores y toda la gente mirando va a ser difícil… Yo me la estoy jugando por vos’. Imaginate en ese momento, mi corazón y mi cabeza diciendo: ‘¿Será así? ¿Será que me tengo que jugar?‘. A veces hacés castings donde con tu compañero tenés escenas, pero en una castinera… Hoy está mucho más cuidado todo”.

Finalmente la actriz contó cómo concluyó la historia: "El tipo me iba llevando, y cuando vio que no lograba lo que quería, se bajó los pantalones. Me acuerdo que tenía un calzoncillo de seda color bordó. Se puso nervioso. Me dijo: ‘Si querés me visto... Yo estoy tratando de darte una mano’. Yo vivía con una amiga en ese departamento. Él se dio cuenta y agarró la carpeta, que después me di cuenta de que no era un guión, y se fue".

Y cerró: "Con el tiempo me lo volví a cruzar. Me lo crucé mil veces. La primera fue en una cena después de una función de teatro. Él estaba con su esposa. Fue mirarlo y decirle: ‘Hijo de puta’. A la media hora se fue. Creo que tuvo miedo”.