Mirtha cumplió 95 años, habló de su vuelta a la TV y criticó al presidente: "Lo veo flojo"

Como ya es habitual, Mirtha Legrand se tomó algunos minutos de su tiempo para responder preguntas en el día de su cumpleaños número 95. Y es que en medio de los saludos, la histórica conductora accedió a hablar de su posible retorno a la pantalla chica y, como también ya es común en ella, hizo un duro análisis sobre la gestión de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. "Lo veo flojo. Dice una cosa, se desdice", disparó.

En diálogo con Cristina Pérez y con Baby Etchecopar, dos claros opositores a la actual gestión y fervientes militantes de Mauricio Macri, en El Pase del Mediodía, Mirtha fue consultada sobre la gestión del Presidente y opinó: "Lo veo flojo. Dice una cosa, se desdice. Queriendo que el Fondo nos mande plata y hablando mal de Estados Unidos. Eso es una falta de cortesía". A su vez, resaltó que ve al país "muy complicado".

En ese sentido, la longeva conductora, que vivió gran parte de la historia del Siglo XX, fue muy pesimista y, de cara al futuro, resaltó: "No sé si salimos, es muy difícil. Hay muchos enfrentamientos, eso es muy doloroso. Es una lástima. Nos han llevado a esto". Con respecto a su vuelta, Mirtha reveló que su nieto y productor, Nacho Viale, está en "tratativas" para resolver su regreso a la pantalla chica de Canal Trece.

Cabe recordar que a mediados de febrero trascendió la noticia de que Mirtha podría abandonar la emisora de Constitución este año. después de haber sido reemplazada durante casi dos temporadas por su nieta Juana Viale por la pandemia. De esta manera, la diva estaría analizando la posibilidad de pasarse a América para volver a la televisión sólo con los almuerzos de los domingos.

Su última aparición fue en diciembre, cuando -en medio de un fuerte operativo sanitario debido a que, por cuestiones de edad, forma parte del grupo de riesgo en la pandemia del coronavirus (Covid-19)- la diva de los almuerzos volvió a su programa, aunque estuvo durante gran parte del mismo relegada por su nieta, Juana Viale. Mirtha había estado más de un año sin ocupar la cabecera de la mesa de su programa, lo que es un récord de ausencias para la conductora.

De hecho, en 2021 solo tuvo dos participaciones en televisión: la mencionada, en diciembre, y otra en agosto en reemplazo de su nieta, quien debió cumplir con una estricta cuarentena tras su viaje a Europa, lo que terminó propiciando el primero de los regresos de la diva. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón", había dicho en aquella participación.

Antes, había estado en una emisión especial que realizó el ciclo para despedir el año en diciembre del 2020. Desde entonces, tal y como viene ocurriendo desde comienzos de la pandemia, Juana Viale es la encargada de los dos programas de Mirtha que se emiten por la pantalla de Canal Trece los fines de semana. Pero las cosas comenzaron a cambiar el 15 de marzo, cuando Mirtha comenzó a sentir miedo por la actualidad sanitaria.

Aquel día, "La Chiqui" le confesó a su producción, y a su familia, que tenía temor de exponerse ante la pandemia del coronavirus, pero decidió que necesitaba tener un respiro de la rutina que forjó a causa del encierro lógico por la pandemia y optó por volver a trabajar. Es por eso que a partir de ahí se comenzó a evaluar la posibilidad de que se concrete el retorno definitivo de la legendaria conductora a la clásica mesa de los almuerzos y cenas.

En medio de este panorama y a diferencia de cuando le tocó opinar sobre el futuro del país, esta vez La Chiqui se mostró optimista, aclaró que su retorno a la tevé es "casi seguro" y contó: "La semana que viene ya tengo la respuesta". De acuerdo con Mirtha, el no poder hablar con nadie, estar encerrada y "estar mucho en la cama" fue una situación "terrible" que le tocó vivir durante la pandemia. "Cuando uno se levanta, no puede caminar", relató.

Sobre su cumpleaños, Mirtha se mostró conmovida y recordó a su hermana Goldie, quien falleció a mediados de 2020. "Me emociono y lloro porque extraño a mi hermana. Las ausencias son terribles. Esta noche me reúno con amigos en casa. No es una fiesta, es una reunión. Con barbijos, ventanas abiertas y protegiéndonos mucho", dijo. Una de las invitadas será Susana Giménez , quien se encuentra en el país y ya se habría comprometido a asistir.

La Chiqui celebrará su cumpleaños en su departamento, rodeada de más casi 30 personas, entre familiares y sus amigos más cercanos.​ "Será un festejo íntimo, pero no por eso menos glamoroso. Van a ser 25 invitados, entre los que se encontrarán amigos y familia. Algo bien chiquito. Es la primera vez que festeja en su apartamento sin Goldie, su hermana. Va a ser un momento emotivo por ese lado. El año pasado lo celebraron en la casa de Marcela Tinayre", contaron en América TV.