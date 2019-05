Mirtha Highlander: la diva anunció qué día retoma sus actividades

Mirtha Legrand no se caracteriza por quedarse quieta. Justamente la diva es reconocida por su compromiso con su trabajo. Al parecer ya está tachando los días que le restan para volver a sentarse en su silla de anfitriona a sus almuerzos y cenas televisivas. No hizo los últimos tres programas y ya quiere recuperar su lugar, que por ahora está llevando adelante su hija, Marcela Tinayre.

La Chiqui conversó con Clarín y sostuvo que volverá a su programa La noche de Mirtha y Almorzando cuando el médico le saque los puntos de la operación.

La conductora fue intervenida el pasado 12 de mayo por una obstrucción intestinal y actualmente se encuentra recuperándose en su casa. Sin entrar en detalles, Mirtha reveló cómo es su rutina. "Camino y hago kinesiología. Ojalá vuelva la semana que viene", agregó esperanzada. El fin de semana pasado salió al aire por teléfono y aclaró que está en muy buen estado.

Como no podía ser de otra manera, remarcó un elogio que recibió de parte de los médicos. "Los médicos me han dicho que nunca han visto una recuperación así de semejante. Veo televisión, leo, duermo, y recibo visitas. Un beso a los espectadores. No tengo palabras para agradecer tantos llamados y deseos de pronta recuperación", sostuvo.

Recordemos que el día previo a la intervención, Mirtha condujo el programa pese a sufrir fiebre. Al día siguiente se comunicó con Nacho Viale y toda la producción para avisar que no iba a poder asistir porque se sentía muy mal.

A pesar del temor de los médicos por la complejidad de la cirugía debido a su edad, la conductora se muestra llena de vitalidad. Ya quiere reencontrarse con sus fieles seguidores y espera con ansias la próxima visita al Mater Dei, donde le sacarán los puntos.