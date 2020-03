Mirtha Legrand abrió las puertas de su casa: alfombras sucias, pizza de muzza y el visto que le clavó Alberto

Mirtha Legrand regresó el fin de semana a la pantalla chica y, en sintonía con su vuelta televisiva, le abrió las puertas de su lujoso departamento ubicado en el barrio de Palermo a la revista Hola. La historia del día en el que Daniel Tinayre la sorprendió con la millonaria propiedad y los llamativos detalles de la producción: alfombras sucias, candelabros de oro y qué modelo de compu usa la "Chiqui".

No soy feminista, pero me enorgullece todo lo que han logrado las mujeres con sus luchas y reclamos."

"Este departamento lo compró Daniel, lo ambientó y mudó todo; hasta mi ropa, sin decirme nada. Una noche, cuando yo volvía del interior, adonde había viajado para conducir un desfile, me fue a buscar a Aeroparque y agarró un camino diferente. '¿A dónde vamos, Daniel?', le pregunté. 'Te voy a dar una sorpresa', me respondió. Entramos, estaban todas las luces prendidas y ya nos quedamos acá. Nosotros vivíamos en una casa de Barrio Parque y como yo salía mucho de noche, a él le daba miedo cuando yo volvía", reconoció la conductora.

No tengo cuentas pendientes, de ningún tipo"

La diva, conocida por su obsesión por los detalles, sorprendió al aceptar hacer una producción de fotos en bata y pantuflas (eso sí: con pantimedias tono nude). Eso sí, leyendo el diario La Nación y bebiendo de una taza de café cuyo valor -creemos- supera el sueldo promedio de un argentino.

En la producción también se pueden ver algunas manchas en la alfombra del comedor de la diva, en el que posó con una porción de "muzza", plato que come una vez por semana. Eso sí, no pide delivery: 100 por ciento pizza casera. "Bajé casi seis kilos. Como de todo, pero muy poco. Me gusta verme así. '¿Yo era gorda?', le pregunto a alguno de los diseñadores que me visten. 'No, eras gordita', me responden. Usan el diminutivo para no herirme. Cada día que pasa soy más coqueta porque cada día quiero gustar más".

En su living, la conductora expone orgullosa retratos con ex presidentes que visitaron su programa. ¿Los grandes ausentes aunque asistieron al ciclo? Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La de Mauricio Macri, en tanto, se encuentra ubicada en el centro -la escoltan la de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde- y fue autografiada. Consultada sobre la posibilidad de invitar a Alberto Fernández -algo a lo que en campaña se había negado-, la diva reconoció: "Le mandé un WhatsApp para invitarlo al primer programa. Me agradeció muchísimo y me dijo que le había dado una gran alegría mi mensaje, pero que lo dejáramos para más adelante".

Consultada sobre si le temía a la muerte, la "Chiqui" respondió sin vueltas: "De eso prefiero no hablar, pero claramente cuando sos grande, te da miedo. Siempre pienso que me voy a encontrar con Daniel y con mi hijo Dani, pero me gustaría morirme antes que mi hermana Goldy porque no podría soportar ese dolor. Siempre digo que hay que disfrutar cada momento porque la vida es muy corta".