Mirtha Legrand minimizó una violación en vivo y tuvo que recular: el pedido por Los Nocheros

Mirtha Legrand tuvo una actitud desafortunada en su segundo programa tras su regreso a la televisión. La conductora recordó la denuncia por violación que una joven salteña le realizó a Lautaro, el hijo de Mario Teruel, y en lugar de solidarizarse con ella pidió un aplauso de apoyo para Los Nocheros.

"Yo quisiera mandarle un saludo muy especial a Los Nocheros porque están viviendo momentos muy duros, muy difíciles. A los Teruel, a la familia Teruel que la conozco", inició su discurso la Chiqui. "Es una desgracia lo que les ha pasado, realmente. Así que les vamos a mandar un aplauso, un beso", agregó, y comenzó a aplaudir, esperando que los invitados la acompañen.

Algunos de sus invitados, como Alejandro Lerner atinaron a hacerle caso, pero al parecer desde atrás de cámara le advirtieron a la diva de que no era lo correcto. "Aplauso no sé si corresponde, pero bueno, un beso mandémosle porque son buena gente", aclaró, entonces. "Mario (Teruel) dejó Los Nocheros, ¿no? Hasta que se esclarezca el tema de su hijo, que debe ser tremendo para una familia, debe ser demoledor. Están viviendo momentos muy difíciles", añadió.

José María Listorti, otro de los invitados, fue quien instó a revisar la actitud de la conductora e intentar remediar lo hecho. "Y extenderlo (el saludo) también para la familia de la chica", dijo, y la Chiqui se colgó del salvavidas. "También, desde luego. Pobrecita, a los 10 años. Son cosas que pasan en la vida que son muy dolorosas", contestó Legrand.

De inmediato, las redes comenzaron a llenarse de críticas. Entre los tweets más comentados, se puede leer el de Jorge Rial. Desde sus días de luna de miel, en Venecia, escribió: "¿De verdad pasó esto? ¿Salvo @SoyListorti nadie en la mesa le recordó que el pibe violó a una nena de 10 años? ¿Y aplaudieron?".

De verdad pasó esto? Salvo @SoyListorti nadie en la mesa le recordó que el pibe violó a una nena de 10 años? Y aplaudieron? 🤦‍♂️ https://t.co/ZUgsE4px8I — JORGE RIAL (@rialjorge) 9 de junio de 2019

Otros usuarios también criticaron a la conductora y no ahorraron caracteres para hacer su descargo. "¿Cómo puede aplaudir a los Nocheros? Muy desubicada Mirtha Legrand" y "Mirtha Legrand pidiendo un aplauso para la familia Teruel de Los Nocheros, que está pasando un momento muy duro, es muchísimo más de lo que puedo soportar" fueron algunos de los cientos de comentarios que realizaron usuarios de Twitter. Para no eludir las críticas, luego de un corte, Legrand pidió disculpas: "Lo de Los Nocheros es un mal momento profesional para ellos, pero que quede claro que la víctima es la chiquita. Estamos de acuerdo. La gente se manifestó. Pido disculpas por el aplauso, quizá no correspondía".