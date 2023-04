Mirtha Legrand será operada del corazón: los motivos de la intervención y su estado de salud

Este miércoles, y con el objetivo de “seguir activa”, Mirtha Legrand contó que se instalará un marcapasos en el corazón. La intervención no es una operación de riesgo, por eso tanto ella como su nieto Nacho Viale expresaron que será programada y ambulatoria.

“Hola, les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo”, escribió Mirtha.

Por otra parte, agregó: “Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y me apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión”.

Para cerrar, concluyó: “Gracias. ¡Sigo apostando a la vida! Besos.. Chau, chau!”. Cabe recordar que esta no es la única intervención por la que pasó la conductora de 96 años. En el 2021 tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una obstrucción coronaria, mediante la cual le instalaron dos stents.

Además, en el 2019 atravesó otra operación, producto de una obstrucción intestinal. En ambas oportunidades, la Chiqui mostró una rápida evolución, por lo que pudo realizar la recuperación desde su domicilio.

Qué es y cómo funciona un marcapasos

El procedimiento para implementar un marcapasos puede durar una hora, ya que no es una cirugía de riesgo. El aparato se coloca quirúrgicamente junto al corazón y, mediante indicaciones eléctricas, tiene la responsabilidad de regular la estimulación de dicho órgano, y mantener la frecuencia cardíaca adecuada a las necesidades de cada paciente. Además, mediante ese mecanismo se puede detectar cuando el órgano esta padeciendo alguna modificación.