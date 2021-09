¡Mirtha se les paró de manos a los nietos! La exigencia con la que acorraló a Juanita

El regreso televisivo de Mirtha Legrand generó, sin lugar a dudas, muchísima expectativa. Pese a que casi no tuvo impacto en el rating promedio que cosecha Juana Viale, lo cierto es que la "Chiqui" ya quiere volver a tomar las riendas de "su" programa y empezó a plantearle algunas condiciones y exigencias a su nieta y a su nieto, Nacho Viale, quien oficia de productor del ciclo.

Este sábado, la diva contará con un "ayudín especial". Y es que si bien su retorno a la pantalla chica le permitió imponerse con 11.6 puntos frente a su rival, Andy Kusnetzoff (11.3), este fin de semana el conductor del ciclo PH, podemos hablar se ausentará por el nacimiento de su hijo León y será reemplazado, de acuerdo a lo que consignó el diario Crónica, por otra de las figuras de Telefe: Verónica Lozano.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, el plan original de Mirtha era quedarse con la conducción de los sábados y delegar en Juana el programa del domingo. "Le costó el regreso y eso se vio un poco al aire. Estuvo un año y medio encerrada. Hacer los dos programas es una locura, es un nivel de exigencia que no le va a hacer bien; pero uno podría hacerlo", reconocieron a este medio desde el entorno de Legrand.

Sin embargo, la exigencia de la histórica conductora (y fundadora) del ciclo no le habría caído del todo bien a sus nietos, quienes ni siquiera contemplaron que la "Chiqui" regresara este fin de semana y aún no le confirmaron a las autoridades del canal si lo hará o no.

"Al momento no hay nada definido", reconocieron desde El Trece. La posición del canal es clara: desde el día uno apoyó la decisión de la conductora de resguardarse durante todo el 2020 por la pandemia de Covid-19. Pero ahora, que la diva ya tiene las dos dosis y manifestó sus ganas de regresar, se abre otro debate: ¿quién factura más?

Una de las batallas que deberá dar Mirtha no será sólo la familiar. Los denominados PNT se cobran más si los vende Juanita, quien gracias a que fue ungida como el reemplazo de su abuela en la conducción del ciclo levantó su popularidad y tiene un "perfil más interesante" para algunas marcas.

De esta forma, una de las opciones que por estas horas se analiza en la familia es que Mirtha y Juana compartan la conducción de los sábados; con la nieta haciéndose cargo de los nuevos segmentos que incorporó mientras su abuela cumplía con el aislamiento. ¿Qué sucederá los domingos? Eso todavía está por verse.