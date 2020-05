Mirtha se despidió de Goldy por videollamada: su emotiva carta y el quiebre de Juanita

"Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo", Con estas conmovedoras palabras, publicadas a través de su cuenta de Instagram, Mirtha Legrand despidió a su hermana Goldie, fallecida el viernes.

A causa del aislamiento obigatorio por la pandemia de coronavirus, la diva no pudo ir al entierro de su gemela, que tuvo lugar el sábado al mediodía en el cementerio Memorial de Pilar.

Según pudo confirmar BigBang, la conductora se enteró de la noticia por teléfono. "La llamaron y le dijeron que Goldy se había ido a dormir y que no se había despertado", confiaron fuentes del entorno de la "Chiqui". En efecto, fue ella quien se encargó de comunicárselo a sus más íntimos, lista que incluyó a la propia Susana Giménez. "Estoy desconsolada. Era como mi mamá. Éramos familia. Encima me enteré por la 'Chiqui', eso fue lo peor; porque me puse a gritar y ella me consolaba", reconoció Giménez.

En la última despedida estuvieron presentes Santiago, hijo de Goldie, y Alfredo Solari, yerno de la actriz fallecida, quien transmitió por videollamada la ceremonia para que Mirtha y sus sobrinas Gloria y Mónica pudieran presenciarla.

Mirtha no pudo asistir, pese a que manifestó su voluntad de hacerlo. "Su doctor dio la orden de que no salga de su casa", señaló Carlos Rottemberg, amigo de la conductora y productor teatral. Según trascendió, la "Chiqui" se despidió de su gemela a través de una dolorosa videollamada.

La tristeza de Juana

Minutos después del entierro, Juana Viale comenzó a grabar el programa de La Noche de Mirtha Legrand que se emitiría a la noche, con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el periodista Luis Novaresio, el abogado Fernando Burlando y al estilista Claudio Cerini como invitados.

"Estoy reemplazando a mi abuela por la cuarentena, como ustedes saben", expresó la actriz. "Y mientras esto suceda, voy a seguir estando adelante. Hoy, me toca estar al frente en un día muy triste".

Juana agregó que si estaba allí era porque Mirtha le había transmitido la enseñanza de trabajar siempre. Luego, se quebró al contar que su abuela llora a Goldie, y pidió que pusieran al aire un compilado de escenas de las películas que las hermanas Legrand filmaron juntas.