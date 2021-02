Mirtha volvió recargada en su cumple 94: palos al Gobierno, Menem, Diego y su festejo pese a la pandemia

Este martes 23 de febrero Rosa María Juana Martínez Suárez​​, ​más conocida como Mirtha Legrand, cumple 94 años de vida. Una carrera de éxitos que la actriz y conductora, afirma, recuerda con "nostalgia y admiración" porque siempre ponderó el trabajo. "Nunca imaginé llegar a esta edad y lo recuerdo con mucha emoción, con alegría y admiración porque nunca bajé los brazos. Siempre trabajé, lo hice con entusiasmo y cuando digo que le dí mi vida a esta profesión es cierto", sostuvo.

La también conocida por su apodo de La Chiqui dialogó este mediodía con Luis Novaresio por radio La Red y se animó a tocar todos los temas de actualidad: desde las muertes de Diego Armando Maradona y Carlos Saúl Menem al escándalo de las vacunas "VIP" y a cómo ve, hasta ahora, la gestión de Alberto Fernández. "Si vuelvo a al tele, me gustaría tenerlo sentado al presidente Alberto Fernández. Yo lo llamé un día cuando empecé el año pasado el ciclo, cuando recién asumía, y me dijo que más adelante íbamos a hablar. Veo su gestión con altibajos y a él lo veo un poco inseguro. Sigue rondando el fantasma de Cristina (Fernández de Kirchner), es lo que opinamos todos los argentinos", afirmó.

Esta semana la diva de los almuerzos recibirá la vacuna, luego de que el viernes pasado corriera el rumor de que se iba a vacunar en su departamento de Palermo. "Yo me voy a vacunar esta semana, esperé a los mayores de 80 y eso fue el lunes. Me da un poco de miedo porque vi a un médico joven que se había vacunado en Capilla del Señor (ciudad bonaerense) y que después tuvo temblores terribles y dolores de cabeza. Pero en general la gente que se la ha dado, que está a mi alrededor, me dicen que no sintieron nada", remarcó, luego de su férrea desmentida inicial que se sumó a un comunicado de la productora que dirige su nieto, Nacho Viale.

En ese contexto y consultada por el escándalo que se desato en el Ministerio de Salud de la Nación a raíz de las vacunas a las que accedieron políticos y allegados a los mismos, Mirtha fue contundente y calificó este accionar de "desagradable". "Estoy sorprendida y con desagrado. Yo creo que no se han dado ni cuenta del daño que hacían, sino no lo hubieran hecho y no se hubieran puesto en evidencia. Es lamentable que haya ocurrido esto que le hace daño a tanta gente", afirmó al diva, que celebrará por primera vez su cumpleaños sin su hermana Goldy, fallecida el 1 de mayo del año pasado.

Según contó, esta noche recibirá a casi 20 personas en su domicilio respetando los protocolos sanitarios. "Menos de 20 personas van a venir a celebrar conmigo. Seremos 14 ó 15, más que nada familia. Me he vuelto más nostálgica, evoco y recuerdo todo. Nunca imaginé llegar a esta edad y lo recuerdo con mucha emoción, con alegría y admiración porque nunca bajé los brazos. Siempre trabajé, lo hice con entusiasmo y cuando digo que le di mi vida a esta profesión es cierto. ¡Es mi vida!. A esta edad no debería estar trabajando, pero quiero volver aunque sea una semana y más acotado. Me hace bien trabajar, le aconsejo a la gente que hagan algo y que ocupen su cerebro en algo", dijo.

Y sobre su vuelta a la televisión, agregó: "No sé cuando vuelvo a la tele. Puede ser en marzo, ayer vino Nacho (Viale, su nieto) y estuvimos conversando. La idea sería dos veces por mes, no quiero trabajar tanto. Juana (Viale) me asombró, desconocía esas condiciones. Ella en casa siempre fue graciosa, divertida y encantadora, pero una cosa es estar en su casa y otra es enfrentar las cámaras. Me parece la revelación del año". En ese contexto, se refirió al amor, resaltó que extraña el amor que le daba su marido, Daniel Tinayre, y resaltó que su deseo es morir "trabajando": "Si alguien te ama correspondelo. Yo extraño el amor, el de mi marido; pero tengo el amor de la gente. Yo quiero morirme trabajando".

Por otro lado, la diva también se refirió durante la charla que mantuvo con el periodista de América TV a la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró que la figura del Diez estaba por encima de la del Papa. "Pobre Diego, creo que lo dejaron morir. El número uno del mundo, antes del Papa es Maradona. ¿Cómo no lo asistieron a alguien tan importante? Fue un final que no merecía, no debería haberse muerto, era un hombre joven todavía", dijo.

Y sobre la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem, sumó: "Me impresionó muchísimo la muerte de Carlos. Fue una persona que se portó muy bien conmigo cuando yo no podía trabaja y estaba prohibida. Me dijo que el día que fuera presidente yo iba a volver al trabajo. Y efectivamente, fue presidente y me contrataron en Canal 7, ATC en ese momento, y ahí reinicié mi carrera. Fue la única persona en terminar el programa e ingresar a la cocina para agradecerle a todos".

Desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio, allá por marzo del año pasado, Mirtha ha salido poco y nada de su casa por precaución. De hecho, reveló que hace kinesiología dos veces por semana en su domicilio, que lee el diario en voz alta para ejercitar su voz y que pasó momentos de mucha "angustia" por estar separada tanto tiempo de su familia. "Estoy bien de salud, pero muy encerrada. No salgo mucho, solo lo indispensable. Pero es muy duro para la salud mental, es muy difícil porque evidentemente uno necesita estar y hablar con otra persona. Leía el diario en voz alta para que mi voz no se apague. El ser humano está hecho para estar al día libre y yo no salgo ni al balcón", concluyó.