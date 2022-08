Mirtha vuelve al Trece: su deseo, la disputa con Nacho Viale y la intervención clave de Rottemberg

"Mirtha ya llegó,

Nuevamente está,

Brillando fuerte llegó,

La Legrand,

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mirtha ya llegó,

Nuevamente está,

Brillando fuerte esta vez,

Siempre brillando ♪♪♪♪♪-"

Fueron semanas de mucha tensión, preocupación y asombro. Por un lado, Mirtha Legrand. Por el otro, las autoridades de canal Trece representadas por su gerente de programación, Adrián Suar. Se pusieron sobre la famosa mesa donde habitualmente suelen almorzar las grandes estrellas y personalidades que tiene el país intereses, ofertas y contraofertas. "Pidió un aumento del 170%", había lanzado "El Chueco" con cierta indignación en medio de las negociaciones con la diva.

Ya se habían vencido los plazos que le daban “derecho de preferencia” a El Trece. Y de esta manera, el entorno de la diva - a modo de presión- aseguraba que ya habían iniciado las conversaciones con otros canales. Incluso, tras un contundente comunicado de la productora StoryLab S.A, había comenzado a cobrar con mucha fuerza el interés por parte de América (un canal en plena crisis) de hacerse de los servicios de la "Chiqui".

Al mismo tiempo, el propio Nacho Viale había afirmado que si no se llegaba a un acuerdo con alguna emisora de aire, quizá probaría con un formato vía YouTube. "No quiero otra cosa más que Mirtha esté en el canal. La productora pidió en la negociación una plata demasiado grande con respecto al año pasado. Algunos decían de un 200%, puede ser un 180/170%, es una diferencia muy grande para que se entienda", decía Suar a principios de julio.

Nacho Viale, que es el que negoció como titular de la productora Story Lab, que es la que produce a su abuela, había pedido casi un 200% más para renegociar el contrato de 2022 de lo que se venía presupuestando en relación al año anterior. A la hora de las exigencias para el desembarco de la vuelta de los programas de Mirtha, los sábados, y también de Juana, los domingos, pidieron un 170% más en cuanto a la exigencia económica para negociar el contrato.

Pero el interés de Mirtha iba va mas allá del dinero y tenía ganas de seguir en la pantalla que dirige Adrián Suar. El Trece le propuso un 70% más, por sobre lo que se le ha dado al resto de las productoras, ya sean La Flia, Polka, Kuarzo o las que puedan renegociar sus contratos con este canal. En comparación al presupuesto de 2021/22, el ofrecimiento al resto de las productoras fue un 55 o un 60, en este caso se llega al 70 como fin de la negociación. Fue el tope de la oferta.

Más allá de los números, que sabemos cuáles se manejan por trabajar en esta empresa, hay partes de esta historia que tienen que ver con el afecto y cariño que tiene Adrián Suar con Mirtha. Su vínculo con ella, en todo momento, fue tratar de que ella siguiera en El Trece y llevar adelante la negociación de manera personal. Mirtha lagrimeó en el teléfono con Suar, por no decir que lloró. Ella le dijo "quiero estar en El Trece, estuve muy cómoda. Han reinventado un formato que tiene 54 años".

Fue tal el deseo de la diva de los almuerzos por seguir en la pantalla del solcito que las negociaciones llegaron a su fin tan solo un par de días atrás y con final feliz. “Si, ya está. Yo creo que es inminente el regreso de la Chiqui a la pantalla de El Trece, como debe ser. De parte nuestra, hoy se mandaron las correcciones del contrato. Seguramente le habrá llegado a la productora y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir. Esa es toda la verdad”, contaba Suar.

Hoy, miércoles 10 de agosto, Mirtha firmó -junto a su nieta, Juana Viale- su nuevo contrato con el canal y confirmó que regresará a la pantalla de El Trece de una manera muy particular: a través de un cruce de audios de WhatsApp con la hija de Marcela Tinayre que fue compartido por Nachito (el responsable de que Mirtha casi pierda su lugar en canal Trece) en su cuenta de Twitter. "Hola abue, ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver con el programa? ¿Vos los sábados y yo los domingos; o vos los domingos y yo los sábados? ¿Qué pensás? Contame", se la escucha decir a Juana, quien reemplazó a Mirtha durante 2020 y 2021.

La respuesta de la diva a su nieta no se hizo esperar, pero fue algo escueta: "¿Hola Juani! ¡Vuelvo, volvemos!". Para llegar a este arreglo, las autoridades de canal Trece y Nacho Viale acordaron 15 puntos que comprenden lo económico, dónde Mirtha va a grabar y los PNT (Publicidad no tradicional). Nacho también exigió una negociación con la pauta de PNT, lo que conocemos vulgarmente como los chivos. A la hora de negociar, como Viale no se aseguraba una cantidad específica de PNT para vender a las empresas comerciales que pongan sus avisos, le pidió a El Trece que cubriera el faltante de ventas de PNT. O sea, si yo tengo 10 para vender y vendo 5, le exijo al canal que me de la plata de los 5 que no vendí.

Lo cierto es que Carlos Rottemberg, histórico productor de los almuerzos de la diva, tuvo un rol central en el acercamiento entre Suar y Nacho Viale, y en el retorno de las negociaciones. De hecho, decidió mediar entre las partes. Se vieron las caras vía Zoom y ahí habría surgido la nueva oferta del canal: cubrir el 80 por ciento de los costos del envío, lo que incluye el estudio y las luces a la productora.

Nacho compartió además en las redes sociales una imagen de una carpeta blanca con el logo de su productora, StoryLab, con la leyenda “Allá vamos” y el hashtag #VuelvoVolvemos. “Tengo mucha emoción, dos años y medio pasaron sin estar, es mucho tiempo. Llegó el día, estoy a punto de llorar”, dijo la conductora al salir de su casa rumbo al canal a firmar un nuevo contrato.