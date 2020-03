Mirtha y su miedo al Coronavirus: pedirá que sienten a Lanata en la mesa a un metro y medio

La expansión del coronavirus comenzó, de manera lógica, a provocar cambios en el día a día de las personas, sobre todo en aquellas mayores de 65 años que son los más vulnerables y afectados por la enfermedad que fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Por esta razón, es lógico que a sus 93 años Mirtha Legrand manifieste públicamente su temor a raíz de la propagación del virus. "Sí, estoy preocupada, sobre todo porque hablan de las personas mayores, que son más propensas a enfermarse. Yo no puedo creer que un virus nos haya sometido a todo el Universo", le dijo la conductora al diario Clarín.

Si bien aseguró que, tal y como viene ocurriendo desde hace 52 años, no suspenderá su programa, avisó que está al día con los recaudos y medidas preventivas. "En 24 horas el mundo cambió. No salgo prácticamente de casa. Me lavo las manos muchas veces al día con el alcohol con gel, lo que hace todo el mundo", explicó Mirtha, asustada por el alcance de la enfermedad.

En esa línea, la diva de los almuerzos contó que tanto ella como su hermana Goldie están muy bien de salud, que salen lo menos posible y que nota la preocupación de la gente. "Yo me desperté esta mañana con una angustia en mi pecho, en mi corazón y en mi estómago... Me di cuenta de que uno está dominado por esto. El miedo nos invade", expresó.

Al mismo tiempo, remarcó que hasta el momento no conoce a nadie de su entorno que esté en cuarentena y señaló que a Jorge Lanata, su único invitado para el regreso a la pantalla chica de su programa La Noche de Mirtha este sábado, estará sentado a más de un metro de ella.

“Cuando tengo un solo invitado yo estoy sentada a la cabecera y el invitado está muy cerca mío porque es con el único que hablo. Mañana lo que voy a pedir es que lo pongan a un metro y medio de distancia. Se toman recaudos... Estamos todos muy asustados", explicó.

En cuanto al almuerzo del domingo, Mirtha anunció que los comensales serán cinco, pero no dio nombres. “Lo único que digo es que nos cuidemos entre todos. Quién te dice, quizás esto sea un motivo de unión para todos los argentinos”, cerró La Chiqui, sin antes dar a conocer que ya no saluda con un beso, sino que lo hace con el “codo”.