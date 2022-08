"Mis dos princesas charlando...": Luisana y las primeras fotos de Cielo con sus hermanos

Luisana Lopilato y Michael Bublé regresaron a su fastuosa mansión de Canadá con la nueva integrante del clan: Cielo Yoli Rose. La pareja disfruta de los primeros días de la beba junto a sus hermanos, con especial atención en la reacción de la hasta ahora más chiquita de la familia: Vida Amber Betty.

"Mis dos princesas charlando desde temprano. ¡Qué bendición empezar así la semana!", celebró Luisana desde su cuenta de Instagram, al tiempo que compartió una foto en la que se la puede ver junto a Cielo y Vida.

A diferencia de la decisión que tomaron con Elías y Vida (cuyos rostros no fueron expuestos durante meses y casi no compartieron videos de los pequeños), la pareja parece haber dejado atrás su posición de exponer lo menos posible a sus hijos y le dio rienda suelta a la virtualidad con la más chiquita de todas. El primer paso lo dio Luisana, que sorprendió horas después del parto con un video en el que mostró cómo llegó con el cantante a la clínica y cómo vivió el parto.

Luego, ya desde su mansión, Bublé hizo lo propio y compartió el primer TikTok que grabó con Cielo. La bebé, de por entonces sólo dos días, tuvo nula participación desde ya. Sin embargo, el cantante no titubeó a la hora de mostrarla en su cuna y de compartir con sus millones de seguidores el rosto de la pequeña; algo que no hicieron con Vida.

La decisión de exponer lo menos posible a sus hijos en redes sociales la tomaron en el año 2016, después de que se confirmara el diagnóstico de cáncer de Noah. Hasta ese momento, tanto Luisana como Bublé solían compartir de forma habitual imágenes y videos de sus hijos. Pero todo cambió no sólo durante los meses que duró el tratamiento (que tuvo lugar en una clínica especializada en la ciudad de Los Ángeles), sino en los años posteriores.

Los tres nombres de Cielo y el homenaje a "Yoli"

Por primera vez, los Bublé-Lopilato anunciaron el nombre completo de su hija. Cielo, tal y como anticipó durante el embarazo Luisana, fue elegido por uno de sus hermanos (no precisó a quién se le ocurrió el nombre). Pero, ¿cuál es la explicación detrás de la elección del "Yoli" que tanto revuelo causó por estos pagos?

Tal y como pudo confirmar BigBang, la pareja decidió homenajear a la abuela materna de Bublé, quien lo acompañó junto a su marido (Demetrio, quien falleció en diciembre de 2018) desde muy pequeño en su sueño de convertirse en cantante. Tal fue el apoyo que recibió el marido de Luisana, que su abuelo, quien trabajaba como plomero en Canadá, comenzó a realizar trabajos gratis en la casa de los músicos locales para lograr que, al menos, escucharan cantar a un Michael de por entonces sólo siete años.

La familia le decía amorosamente "Yoli", pero la abuela de Nike se llamaba Iolanda Moscone. Era italiana, como su marido, y nació en la localidad italiana de Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Luego, partió junto a Demetrio a Canadá, en donde se establecieron y criaron a su numerosa familia.

"Yoli" falleció en abril del 2009, año en el que Bublé conoció en la Argentina a Luisana. La mujer fue diagnosticada con alzheimer y pasó sus últimos años en una exclusiva residencia, en la que recibió asistencia hasta sus últimos días. "Mi abuela era la mejor. Desde ya que extraño a esta hermosa dama y su sonrisa. Realmente era la mejor. Era puro amor, pura luz", escribió Brandee, la hermana mayor del cantante, en sus redes sociales.

No es la primera vez que la pareja decide homenajear a su familia con la elección del nombre de sus hijos. Cuando estaba embarazada de Vida, la actriz reveló: "No sabemos todavía el nombre. Quizás sigamos con la misma línea de Noah y Elías, que no tienen un nombre solo, sino tres cada uno. No los sabe nadie y es la primera vez en mi vida que lo cuento. Tienen dos nombres más cada uno y es un secreto, que no quiero revelar porque forma parte de su privacidad. Se dio ponerles tres nombres y, aunque para todos sean Noah y Elías, para mí, que tengo que llenar los papeles, son Noah 'tatata', Elías 'tatata'".

Vida, finalmente, sumó los nombres de sus dos abuelas. Se llama Amber, en homenaje a la madre de Bublé, y Betty por la mamá de Luisana.

Noah Lewis Eduardo Bublé Lopilato

Elías Darío Midge Bublé Lopilato

Vida Amber Betty Bublé Lopilato

Cielo Yoli Rose Bublé Lopilato

"Noah tiene los nombres de sus abuelos y Elías el de Darío (hermano de Luisana) y del nono de Mike", reveló tiempo después Luisana. Habrá que ver cuándo le toca el turno a Daniela, la hermana mayor de la ex Rebelde Way.