Misoginia, Yanina Latorre y enfrentamientos: Ángel de Brito y el negocio de hacer pelear a las mujeres en LAM

Los Ángeles de la Mañana significó el paso más importante en la televisión abierta para Ángel de Brito. Tras una década en BDV en el canal de cable Magazine, el jurado del Bailando, la coconducción del Cantando con Laurita Fernández y su anterior labor como mano derecha en El diario de Mariana, el magazine de Mariana Fabbiani, donde militaba por la reelección de Mauricio Macri, que tras la derrota electoral, fue eliminado de la grilla, tuvo su gran oportunidad. Lo hizo en las mañanas de El Trece durante dos años. Hasta que la interna del canal de Constitución hizo que Mandarina recale en América y LAM terminó en las noches de la emisora de Palermo.

Más allá del cambio de nombre y horario, la fórmula del envío de chimentos siguió intacta. Y tal vez, quien mejor describió ese manual de estilo fue Martina Soto Pose, que luego de ver el programa, escribió en Twitter: "Qué programa de mierda que no consigue sobresalir si no es por conflictos entre minas. Encima se pelean entre ellas mismas mientras el otro inmundo de De Brito mira con cara de satisfacción”. Más allá de los insultos, la descripción no fue errada.

En las últimas horas, Yanina Latorre y Estefanía Berardi son el vivo retrato de la frase de Soto Pose. Tras una serie de informaciones cruzadas, que se había iniciado el año pasado con la fecha del inicio del romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hasta la falsa información sobre un enojo de Lali, el enfrentamiento recrudeció y ahora atraviesa su peor momento. Las peleas en vivo y por redes sociales se multiplican. Mientras la producción espera por la suba de esas décimas de rating que valen oro en la programación de América.

Mientras Berardi acusó de “maltrato” y “misoginia” a Latorre, la esposa de Gambetita le contestó con insultos. "Deja de mentir y ensuciar gente. Nadie te maltrató ni te violentó. Me agrediste un año entero. Te metiste con mi laburo. Me pediste ayuda varias veces. Sos mala compañera y egoista. Haces quilombo mediático y despues no sabes como salir", le dijo Latorre. Y siguió: "Ni vos ni nadie se va a meter conmigo ni con mi laburo. Hablas de violencia porque no tenés recursos para discutir o debatir. Sos digna de lástima. Nunca laburaste en equipo. Tuviste problemas con todas".

En el descargo, la esposa de Diego Latorre le dijo: "Dejá de molestar a la gente q labura. ¿Querés que te enumere tus barbaridades, tus mentiras y todo lo que me hiciste? Como no sabés laburar ahora te victimizas. Esto no es lo que vos estás acostumbrada. Mentirosa. No te quiere nadie en LAM. No sos empática. Hablen con la producción. A mí me adoran. Laburo en equipo y para un programa. Anda a hacer tu negocio a otro lado. ¿Te acordás cuando dijiste que Tini (Stoessel) maltrataba niños? Descarada".

Por ahora nadie aclaró si Berardi tiene su salida cada vez más cerca en LAM. Pero Latorre parece actuar como una especie de vocera. Porque tras ese descargo, De Brito curzó a Berardi: "Los rt y me gusta de Estefi Berardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad". En tanto, Estefi atinó a responderle: "Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes". Y el conductor replicó: "Vos misma dijiste que te divertía y que reías de Yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Lo haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe". ¿Su salida es inminente? Pareciera que sí.

Esta historia ya sucedió hace un tiempo. Pero en lugar de Berardi estaba Nancy Pazos y con Ana Rosenfeld. Ambas se enfrentaron a Latorre y terminaron fuera del programa y enfrentadas a Ángel. Pero antes, LAM hizo su negocio: la pelea entre mujeres. Sucedió cuando el programa todavía era parte de la grilla de El Trece. Por entonces, Pazos se enfrentó con todas y cada una de sus compañeras. Tanto por sus posturas políticas, su comportamiento en el día a día y sus opiniones sobre el mundo de la farándula, Nancy siempre se enfrentaba con alguien. Aunque sus enemigas predilectas fueron Yanina y otra amiga del conductor, Cinthia Fernández.

Años después de su renuncia a LAM, De Brito protagonizó una pelea pública con Nancy. Tras un ida y vuelta en Twitter, el conductor le tiró: “No das rating. Te rajé por pésima compañera. No dejaste nada". En mayo de 2022, otra renuncia sacudió al programa de chimentos: la de Ana Rosenfeld. La primera pelea entre Latorre y Rosenfeld fue el jueves 30 de marzo de ese año, a semanas del inicio del programa en América. En un cruce de opiniones, Rosenfeld le pidió que dejará hablar al resto de sus compañeras. Yanina la miró desafiante y lanzó al aire una amenaza: “Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer”. Cumplió.

Ese mismo fin de semana, la panelista inició una campaña de desprestigio contra la letrada en redes sociales. La mayoría pensaba que se trataba de una estrategia de la producción de LAM para levantar el alicaído rating de aquellos días. Por eso, utilizaban un clásico del envío de De Brito: la pelea entre mujeres. Pero esta vez todo iba más allá.

Desde un vivo en Instagram, Yanina destrozó a Ana. “No me gusta la abogada panelista. Punto uno; no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura. Nosotros en LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas, como ella que es una ignorante con lo que escribió. Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’”, afirmó la panelista.

Y siguió: “La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto. Hay pibes que están siete horas en la oficina preparando el programa, no les decís ‘nena’ y ‘nene’. Eso es lo que me empezó a cagar, el destrato que tiene con la gente fuera de cámara y que se cree Susana Giménez; hace cinco minutos que estás trabajando de panelista”.

Por último, relató: “Nunca le gusta nada de lo que le traen las vestuaristas. ¿Un día saben qué le dijo? ‘Yo uso ropa importada’. La chica fue y le trajo algo importado de un mayorista y ella le dijo ‘Te voy a invitar a mi vestidor, yo uso Gucci, Dolce Gabbana’. También me molesta que es chupamedias, que no dice nunca la verdad, que defiende lo indefendible de todos sus amigos. Yo voy a laburar, me preparo, estoy informada. Y esta señora que todo te lo tira abajo, en un momento me hizo callar cuando nos estaba yendo bien, era el pico de rating del programa, me hizo callar. Mi consejo, abogada panelista, sería: andá, aprendé, cerrá un poco el or…, escuchá a tus compañeros, aprendé a laburar y no quieras interrumpir porque te da celo o envidia que al otro le vaya bien. Yo juro por mis hijos que todo esto que conté es verdad”.

A la semana siguiente, Latorre consiguió la denuncia de todas las ex clientas de Rosenfeld. Las mujeres acusaron a la letrada por haber perdido miles de dólares por diversas clausulas que les hizo firmar en sus juicios de divorcio. Además, la panelista aseguró que la abogada no ganaba ningún juicio y, en ocasiones, hacía “dormir” las causas. Días después de ese cruce, Ana se fue del país por un mes. A su vuelta, la batalla siguió. Pero aguantó poco. Latorre cayó con denuncias de ex clientas y al poco tiempo, Rosenfeld renunció.

Otras panelistas que dejaron el ciclo también tuvieron duros enfrentamientos con Latorre como Karina Iavicoli y Nequi Galotti. Por entonces, la viuda de Bartolomé Mitre había dicho: “Estoy con una licencia, es por unos días, me tengo que dedicar un poco a cuestiones privadas y a mi familia. Mi entorno necesita más tiempo de mí. Voy a extrañar todos estos días LAM, me encanta trabajar con Ángel, con sus comentarios te enseña y te da escuela. Siempre fui a trabajar muy feliz a LAM”. El maltrato fue tal que jamás volvió al programa.

El gran problema para De Brito se da cuando sus amigas se pelean a muerte en vivo. Fue el caso de Andrea Taboada contra Fernanda Iglesias, quien se fue a vivir a España. Por entonces, ambas traían viejos rencores porque unos años antes, Iglesias le había pegado una cachetada en vivo en Nosotros a la Mañana. Increíble pero real. De Brito las volvió a unir en LAM aunque jamás las sentó juntas.

El primer día de Iglesias como panelista, Taboada le dijo luego de ser interrumpida por la panelista: “No me enojé, pero vos me interrumpís, si querés vení y pegame, como hiciste la otra vez ¿Querés venir a pegarme para que me calle como hiciste la otra vez en Canal 13, que me diste una cachetada?”. Fernanda no le respondió. Por ese entonces, la amiga de De Brito ya había sido desvinculada de Canal 9 y de una radio del Grupo Octubre por violencia laboral. La denuncia del Sindicato de Televisión y de ex compañeros contra la panelista rezaba: "Fernanda Iglesias: Basta de maltrato en Canal 9. El SATTSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con las y los trabajadores de Canal 9. En este caso sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal”. La violencia entre mujeres es un lamentable requisito en el mundo de LAM.