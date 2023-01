"Misógino", "machirulo" y "violento": el contundente descargo de Lali en defensa de Shakira

Shakira sigue dando qué hablar desde que lanzó, junto con Bizarrap, un tema exclusivamente dedicado a Gerard Piqué y a la actual pareja del exfutbolista español, Clara Chía Marti. Bautizado como “BZRP Music Sessions #53”, el clip musical de la artista colombiana escaló sin esfuerzo hasta la cima de lo más escuchado del 2023: en tan solo 10 minutos alcanzó el millón de reproducciones y actualmente, 24 horas después, tiene 64 millones de visualizaciones.

La popularidad del tema no solo estuvo impulsado por su buen ritmo, sino que la escandalosa separación entre la artista y ex defensor del Barcelona, y la evidente gran cantidad de críticas despiadadas que le dedica a él y a su novia en la letra del tema jugaron un papel crucial para que la canción sea lo más escuchado en mucho tiempo.

Entre las resonantes e inclementes frases que pronuncia Shakira en su nueva canción, se destacan: "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú”; “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”; o “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

Pero el fragmento que enloqueció a propios y extraños y, sin lugar a dudas, despertó el gran interés de todos por el tema fue: "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Lo cierto es que las redes sociales estallaron y muchos apoyaron la postura de Shakira de descargarse a través de sus canciones.

Sin embargo, otros, en cambio, decidieron cuestionar su actitud, le reprocharon haberse metido directamente con la pareja de su ex y hasta la acusaron de no haber pensado en sus dos hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con el ex futbolista del seleccionado español, a la hora de desatar esta guerra mediática. Por esta razón, Lali Espósito decidió tomar cartas en el asunto y, sin dudarlo, salió en defensa de su colega. "¿Desde cuando escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica?", le preguntó la actriz y cantante a sus más de 7 millones de seguidores de Twitter.

Recordemos que Lali había hecho lo propio en 2019, cuando lanzó el tema Lindo pero bruto -que lo canta junto a Thalía– durante una presentación realizada en Nueva York. En aquel momento, la actriz sorprendió al reconocer con picardía que salió con alguien "lindo, pero bruto" y sus fanáticos comenzaron desde las redes con la teoría de que Lali hacía referencia nada menos que a Mariano Martínez, su ex novio. "Es música chicos. Y esto se hace desde siempre .Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una N°1 como Shakira ¿no?", agregó la cantante, en su afán por respaldar la actitud de la colombiana.

Tal vez molesta por las furiosas y numerosas críticas que recibió Shakira, Lali fue por más y sentenció: "No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misógino, machirulo o violento....¡Es mas! Las cantan y bailan contentos. ¡Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones!". Cabe mencionar que entre los artistas que cuestionaron a la ex de Piqué se ubicó Fede Bal, quien acudió a sus redes sociales y se mostró muy crítico para con Shakira, acusándola de desatar una guerra sin tener en cuenta a sus dos hijos, Sasha y Milán. "¿Alguien puede pensar en sus hijos? ¡Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien!", pidió el actor.