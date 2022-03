Misterio resuelto: ¿qué llevó Diego Maradona a la casa de Gran Hermano en 2001?

La producción de Gran Hermano logró en 2001, el programa se había estrenado por la pantalla de Telefe un 10 de marzo, que Diego Armando Maradona accediera a la famosa casa para hablar con sus integrantes. Es que el 10 se había convertido en un verdadero fanático del programa y lo miraba durante noches enteras. Por eso, aceptó la invitación de inmediato. Durante la secuencia, los "hermanitos", al no poder creer su presencia, corren a abrazarlo. Luego, el difunto crack hace "jueguitos" con una pelota y deja caer un paquete. A partir de ahí se creó un mito: ¿era droga lo que Maradona les llevó a los chicos?

El misterio estuvo vigente durante varios años hasta que el 26 de mayo de 2016, Marcos Gorban, primer productor de GH, contó su "verdad". "Si comían o no comían no les importaba. Había cinco chicos que fumaban y eran muy adictos al tabaco", había dicho y luego agregó que la desesperación de los participantes era tan grande que "se fumaban la alfalfa de la vaca porque ya se habían fumado el té".

Luego surgió la idea de que "El Diez" entre a la casa. "Con un productor dijimos: 'Si Maradona entra sin tabaco, se lo van a fumar a él'. Entonces le dimos dos atados de cigarrillos. Se los di yo", dijo y prosiguió: "Lo envolvíamos en papel blanco porque si no era un chivo. Ese día el programa tuvo 25 puntos de rating, dos millones y medio nada más que en Capital Federal y Gran Buenos Aires viendo eso", reveló.

Pero no es la única versión de los hechos y son varias las voces que hay dando vueltas sobre el misterioso paquete que durante años generó muchas especulaciones. “Era la sal para el asado, pero ¿quién te va creer ahora que entró sal?”, reveló Gastón Trezeguet, uno de los participantes de aquel reality, contradiciendo la versión de Gorban. Sin embargo, Tamara Paganini refutó su versión aclarando que ella no se puso contenta "por un poco de sal".

El ida y vuelta entre ambos ex concursantes de aquella edición se dio durante una charla que ambos mantuvieron en vivo por Instagram. “¿Vos me estás jod...? No entró sal. Lo que entró Diego no era sal ¿no te acordás? Porque estoy loca o no sé... ¿Por qué me iba a poner tan contenta por un poco de sal si yo estaba desesperada por fumar?”, se preguntó Paganini ante las carcajadas de su compañero.

Y es que atento a los dichos de su compañera, Trezeguet contextualizó y aclaró: “Era un paquetito blanco que tenía la sal para el asado, porque en la compra no habíamos podido sumarla. Llevo dos cosas, puchos y sal". Cabe recordar que durante la transmisión se escuchó que uno de los "hermanitos" gritó “¡Alta tiza, Diego!” (manera de referirse coloquialmente a un paquete de cocaína) cuando Maradona soltó el paquete.

Sobre aquel grito, Trezeguet sumó un detalle: “Maradona tiró las dos cosas, puchos y sal. Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto que era sal porque la usamos ese asado que estábamos haciendo. En esa bolsa había 40 cigarrillos blancos, que como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso", contó.

Fue entonces que Paganini tomó la palabra y, entre risas, sentenció: "El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando (Navarro), pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té. Entonces, después me entero que lo pararon en el túnel de técnica en donde estaban las cámaras y los espejos, y le dijeron que no podía entrar con eso, pero como él quería traer puchos vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita. Pero de la sal no recuerdo”.