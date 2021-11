"¡Mocosa insolente!": el furioso llamado de la "China" a Yanina Latorre, tras el escándalo con Icardi

¡Se picó! Pasaron casi tres semanas desde que estalló el escándalo del triángulo amoroso entre Wanda Nara, Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi. Una de las protagonistas laterales de la novela fue sin lugar a dudas Yanina Latorre, quien desde un principio ofició de vocera oficial de la empresaria y se encargó de relatar casi en tiempo real lo que sucedía desde la mansión de los Icardi en París. Lejos de calmar la situación, la ex Casi Ángeles se cansó y llamó a la panelista de Los ángeles de la mañana a los gritos para exigirle explicaciones. El filoso ida y vuelta.

"Ayer me llamó la 'China' Suárez a los gritos", reveló la periodista al aire, al tiempo que precisó que justo se encontraba en el garaje de su departamento del barrio de Belgrano R cuando recibió la comunicación de la actriz. "Quise chequear la información de si su nuevo novio estaba o no en pareja a través de un amigo suyo, ella se enteró y me llamó a los gritos para aclararme que no. Me dijo: 'No te llamé para hablar de Wanda, te llamé para aclarar que no tiene novia. No soy una roba novios".

Latorre le respondió con un picante: "¿Quién sos? Bajame dos tonos". "Estaba a los gritos, soberbia, antipática, seca, altanera, fría, maltratadora. Me dijo: 'La próxima vez me llamás a mí, porque esta es la segunda vez que te llamo (la primera fue por el escándalo de los metros robados de una casa) y ya me estoy cansando. Me amenazó. Me dijo: '¿Qué problema tenés conmigo? Vos siempre das mis primicias. Le dije que no tenía ningún problema, que las daba porque me llegaban".

"En un momento, le dije: 'Mirá la edad que tenés'. Cuidate, protegete. Se habla más de tu conch... que de tu carrera. Fijate que nadie habla de tu trabajo, ni de si ganaste un premio; sólo de los hombres con los que te acostás'. Ella me respondió altanera: 'Ahora me voy a anotar tu consejo'. Insistió con que teníamos una obsesión con ella y me preguntó qué te pasaba a vos (por De Brito) con ella. Le dije que te llamara y que me bajara un cambio".

A lo largo del mano a mano, Latorre reconoció que perdió la paciencia. "En un momento empecé a gritar yo. Me dijo: 'No me grites vos, que a mí no me grita ni mi mamá'. Le respondí: 'Tu mamá te tendría que haber pegado dos gritos, así saliste. Pare mí no sos put..., sos una mala persona y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a Tobal, a Pampita, a Wanda y tengo varios nombres más, que no los voy a dar porque no se terminaron separando. Le dije lo de Accardi, todo".

"Vos estuviste en mi lugar", fue la respuesta que le dio del otro lado de la línea la "China", lo que disparó la furia de la panelista: "No te confundas, yo no estuve en tu lugar. Yo fui cornuda, estuve del otro lado". Y, cuando la actriz insistió en que la llamara a ella antes de dar "versiones" de su vida, Latorre le espetó: "Si te llamo me lo vas a desmentir, como cuando mentiste con tu hija (por lo de Vicuña) o después cuando dijiste que no conocías a Wanda, ni a Icardi".