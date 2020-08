Molesta, Guillermina apuntó contra un psicoanalista en medio de los rumores de reconciliación con Tinelli

Los rumores sobre una eventual reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés cobran, día a día, cada vez más fuerza, hasta el punto que ya son muchos los protagonistas que se animan a confirman que el conductor y la actriz volvieron a apostar al amor luego de "charlar y limar algunas de las asperezas" que causaron la separación en un principio.

En este panorama, fue Guillermina la que rompió el silencio en medio de estas versiones, motivada por el desafortunado comentario del psicoanalista Luis Gratch, quien participó de un llamativo debate en el ciclo "Fantino a la tarde", ciclo en el que aseguraron que la modelo y el hombre de Bolivar volvieron a convivir en el departamento que Tinelli tiene en el barrio porteño de Palermo.

En el programa que se emite por América TV, Gratch sostuvo que si la pareja tiene planes de reconciliación, van a tener que "pactar que eso (la causa que motivó al separación) quedó enterrado y no puede ser motivo de reproche”.

"Ambos deben estar dispuestos a perdonar la causa de la separación...para que eso no sea reprochado nunca más. Si un día, por ejemplo, el hombre llega media hora tarde y la mujer le empieza a acusar retrospectivamente de todo lo que hizo hace ocho años...la vida se transforma en algo insoportable", sostuvo, de manera polémica, el psicoanalista.

Fue por esta frase que Guillermina recogió el guante y contestó en Twitter: “Alguien me compartió esto. No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”, disparó, de forma contundente, en las red social.

Luego de su descargo inicial, Franco Torchia decidió cuestionar la opinión de Gratch y reprochó: "Psiquiatrizar los vínculos y ejemplificar con ´la llegada tarde" del macho´ y ´el infierno´ que le espera por ´las quejas´ de ´su jermu´. Llamar a un psiquiatra (y uno así, además) para dar cuenta de eventuales conflictos emocionales es como llamarme a mí para comentar boxeo".

A lo que Guillermina, contestó: "Las mujeres estamos hace tiempo en otro lugar, hace bastante tiempo... Gracias por tu mirada Franco. Nunca debió ser nuestro rol". A lo largo de estos días trascendió que el titular de LaFlia visita diariamente, y a escondidas, a la actriz para volver a fortalecer el vinculo que los unía.

Al mismo tiempo, se dijo que el conductor ya le habría dicho a sus amistades más cercanas que están "muy cerquita de la reconciliación", dando por hecho que finalmente ganó el amor. De hecho, advierten que ambos "están prácticamente juntos" de nuevo casi todos los días.