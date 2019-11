Mon Laferte protestó en topless por la crisis en Chile durante la entrega de los Latin Grammy 2019

La cantante chilena Mon Laferte denunció abusos, torturas, violaciones y asesinatos cometidos en su país durante la represión que hubo en las masivas protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Posó en topless en la alfombra roja de los premios Latin Grammy, y luego cuando subió a recibir su premio leyó un emotivo poema: “No se detendrá nuestra lucha hasta que se haga Justicia”.

Todo ocurrió ayer durante la ceremonia de los Latin Grammy, donde Mon Laferte no dudó en expresar su crítica hacia el gobierno de Piñera en Chile, donde hace un mes hay masivas protestas contra la profunda desigualdad social y económica. Laferte arribó a la alfombra roja con un abrigo negro y el pañuelo verde en el cuello, un símbolo de la lucha a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

Ni bien las cámaras la enfocaron, se quitó el abrigo y mostró los pechos, donde tenía la inscripción “En Chile torturan, violan y matan”. Después ingresó al salón, aunque la foto no tardó demasiado tiempo en dar la vuelta al mundo como un símbolo más de las protestas contra Piñera, que esta semana anunció una reforma de la Constitución, que data de la dictadura de Augusto Pinochet. Este jueves hubo un principio de acuerdo de casi todos los partidos políticos en el Congreso chileno para comenzar el debate.

Otro momento muy emotivo fue cuando Mon Laferte subió al escenario para recibir el premio por el Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco “Norma”. Después de agradecerle a todo su equipo, la cantante chilena recitó un poema que una cantora andina, La Chinganera, le había pedido que leyera:

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena. Me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga Justicia”, leyó Laferte y logró emocionar a todos los presentes.