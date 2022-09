"Abuso es abuso": Ricardo Montaner denunció a la psicóloga que lo criticó en las redes sociales

A partir de una publicación que hizo Ricardo Montaner en su cuenta de Instagram, en donde se lo ve dándole un beso en la boca a su hijo Ricky, la psicóloga argentina Florencia Rodríguez salió al cruce en sus redes sociales y le aclaró de forma contundente: "Abuso es abuso". Se trata una postal donde se lo puede ver al intérprete dándole un "pico" a un muy joven Ricky Montaner arriba de un escenario.

El cantante subió la imagen en conjunto con el texto "Estos fueron besos de pacto,haría cualquier cosa, siempre,por hacerte feliz…Ricky …Feliz cumple amado hijo", frase que comenzó a generar repudio en varios de sus seguidores, ya que desde hace varios años está instalada la campaña de varios profesionales que piden puntualmente que no se les de besos en la boca a los niños.

En este caso, la discusión comenzó luego de que Rodríguez avisara vía Twitter que había estado analizando la imagen que el cantante compartió, y lo hizo a través de la irónica frase de "Un límite te pido". Montaner le respondió de una manera filosa y disparó: "Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos ,construye una familia… luego de todo eso,me vuelves a psicoanalizar".

Por su parte, la psicóloga retrucó la apuesta comentándole y avisó: "pensé que me ibas a pedir un turno". “Lo externo siempre es visto como amenaza. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”. Ante este episodio, el autor de Cachita, denunció en la justicia a Florencia con la excusa de llevarla a una mediación por daños. Hecho por el cual nuevamente la profesional aprovechó para intervenir en las redes sociales y comentó la situación.

Famosos que besaron impunemente a sus familiares

Aunque parezca algo natural y normal, los profesionales de la salud han recomendado en los últimos años no darle besos en la boca a ningún menor, debido al riesgo que corren de transmitirles bacterias, enfermedades y principalmente por una cuestión mental. Pero como todo en la farándula, pareciera no importarles lo dicho anteriormente.

Sabrina Garciarena y su hijo

Sabrina Garciarena y su hijo.

La actriz argentina viene siendo foco de criticas desde que nació el primero de sus tres hijos, que comparte con el conductor Germán Paoloski, debido a su insistencia por compartir sus fotos y videos dándole besos en la boca a los nenes. En diálogo con Teleshow, Sabrina había hecho su descargo tras las duras críticas que le llegaron: “Las mismas que critican esta imagen que es pura ternura también critican que una mujer amamante a sus hijos en público. Cada uno cría a sus hijos como quiere, me encantan las madres que besan, abrazan, aprietan”, expresó

Diego Armando Maradona y su mamá "La Tota"

Diego Maradona y su madre.

Esta imagen demuestra todos los dichos que ha emitido Diego sobre su madre y la dificultad de "cortar el cordón umbilical". De hecho, en reiteradas ocasiones, el "10" argentino ha dicho: "Yo siempre digo que mi viejo llegó primero, sino yo ​me casaba con ella".

Maluma y su mamá

Maluma y su madre.

En el 2019, Maluma saludó a su madre en las redes sociales por el día de la madre y generó un revuelo en su perfil de Instagram, debido a la pasión que le agregaron a su beso. ¡Sacá la mano de ahí, Maluma".

Sergio Ramos y su hijo

Sergio Ramos y su hijo.

El futbolista español fue fotografiado en la playa dándole un beso a su hijo mientras transcurrían sus vacaciones. Motivo por el cual fue duramente criticado no solo en las redes sociales si no también en los medios españoles.