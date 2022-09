"Mordidas", "toqueteos" y "maltratros": las denuncias por acoso y abuso sexual en la farándula

La denuncia contra Gerardo Romano de parte de Paula Di Chello destapó una secuencia que se viene repitiendo, y mucho, desde hace muchos años en la farándula. La actriz reveló que sufrió momentos de abuso y violencia de género de parte del actor mientras grababan la tira "Se dice amor", la cual se emitió por Telefe y tuvo como protagonistas a Juan Darthés, Eugenia Tobal, y Millie Stegman. “En una de las escenas, en un pasillo, no estaba guionado, me pone contra la pared, me muerde la boca y me hace sangrar... me dijeron que debería haberlo denunciado”, había contado en el ciclo Mamás felices.

Di Chello fue clara en su relato, enumeró la gran cantidad de encontronazos que tuvo con Romano y lo denunció por abuso sexual y violencia de género. “Él me perseguía por los pasillos, me sacaba el celular cuando hablaba con mi mamá y le decía ‘suegra’... él debe decir que ni se acuerda, pero por suerte está grabado”, sostuvo de su ex compañero durante la tira que fue emitida entre 2005 y 2006.

Al recordar aquella polémica escena que le cambió la vida, la actriz contó que Romano la empujó "contra una pared" con fuerza y le "mordió" la boca. "Me salió sangre. No me avisó. Y eso no estaba en la escena. No había escena de besos, él inventó el beso y, además, la mordida. Me dejó herida”, dijo y aclaró que a partir de ese momento, habló con su por entonces representante y se retiró de la telenovela. De acuerdo con sus dichos, ese episodio la alejó de la profesión.

En cuanto a Romano, negó estas acusaciones, aseguró que no conoce a Di Chello y afirmó: "No soy un violín ni un acosador. Tengo 76 años y no tengo ninguna acusación ni denuncia de nada. No sé quién es esta chica, que busca fama y que no le ha ido muy bien, porque yo no la he visto trabajar en ningún lado. No quiero que me pase como a Lito Cruz, ni como a Federico Luppi. Quiero que mis hijos tengan de mi la imagen que tienen. Si consigue laburo con esto, bienvenido sea".

Recordemos que Mariana Prommel, actriz que supo trabajar en Los Roldán, La niñera, Los exitosos Pell$, Lobo, Verano del 98 y naranja y media, entre otras tiras, había denunciado años atrás a Romano por “maltratos”. "Me parece un maleducado, un irrespetuoso. Una persona que usa un vocabulario soez. Él me maltrató cuando trabajamos juntos en Lobo, era mi primer trabajo en Pol-Ka”, contó.

Y agregó: “No conocía a nadie del equipo técnico y estaba rodeada de hombres, porque eran todos hombres. Los primeros días había poca onda. Pero durante una escena donde yo le llevaba el desayuno, entro con la bandeja y su personaje –que recién se había bañado- estaba en bata. Ahí él se abre la bata y me dice ´Vení, poneme la bandeja acá´”.

Aquel hecho ocurrió en el año 2012 y, según las propias palabras de la actriz, en ese momento estaba rodeada de técnicos, quienes no dudaron en reírse y festejarle el chiste a Romano. “Se señaló su parte viril, si es que la tiene, y yo me quedé paralizada. Le dije que era un maleducado, un irrespetuoso, un asco. Me fui del set y me senté a respirar”, explicó. “Nunca se disculpó. Pasan tres o cuatro días. Esto me da pudor y vergüenza ajena. Durante otra escena, me dice el dialogó de la escena seguido de un ´Te voy a cortar el clítoris con un Tramontina´. Yo apoyé las manos de golpe y le dije ´Yo te la voy a cortar con una tijerita china´. Y otra vez me volví a ir. No sé cómo definir su actitud”, sentenció.

Lo cierto es que durante los últimos años, varias protagonistas se despojaron de sus miedos y sacaron a relucir los casos de abuso y acoso en la farándula. Por eso, BigBang trae alguno de los más recordados:

Juan Darthés

Entre los casos de abuso, y no son pocos, que se registraron en en el mundo del espectáculo argentino durante los últimos años, el caso de Juan Darthés es tema de conversaciones desde que se dio a conocer allá por diciembre de 2018. Para aquellos que no lo recuerden, la primera en denunciarlo públicamente con nombre y apellido fue Calu Rivero, envalentonada por las denuncias por acoso o abuso sexual que estallaron en Estados Unidos contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein. En aquella oportunidad, la actriz habló de “excesos” de parte del actor. En simples palabras del acoso constante que sufrió.

Y a aquella denuncia pública, se le sumaron las acusaciones de Anita Coacci y Natalia Juncos, de similares padecimientos en manos del ex Simona. Sin restarle valor a las denuncias de ellas tres, la palabra de Thelma Fardín fue un antes y un después en el universo de la farándula argentina. “Tenía 16 años. Era una nena. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección”, relató la actriz. Y siguió: “Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral… Me metió los dedos y seguía diciendo que no".

De acuerdo con la ex Patito feo, le dijo que sus hijos "tenían mi edad y no le importó". "Se subió encima mio y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar”, denunció. Esto derivo en una defensa, poco creíble para muchos, de parte de Darthés, quien sostuvo que nunca violó ni acosó a nadie. “Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, yo la saqué de la habitación. Le dije ´¿estás loca? ¿qué te pasa?´. Le dije que tenía novio, que yo era un tipo grande”, explicó el actor.

Además dio detalles del regreso de aquella gira por Nicaragua -según la denuncia de Fardín, fue en el país de centro América donde Darthés la violó- y aseguró que fue la actriz, que por aquel entonces tenía 16 años, la que lo acosó. "¿Cómo puedo hacer una cosa así? Thelma golpeó la puerta…..Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso", manifestó. Como resultado, y producto del escrache constante que sufrió en el país, Darthés se refugió en la ciudad de San Pablo, en Brasil, su país natal. La Constitución de Brasil aclara que no extradita a sus connacionales. Sí, el artículo 51 de la Constitución que rige en el país vecino desde 1988 señala expresamente que "ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado….”.

Pero en julio de este año, el juez federal de San Pablo, Brasil, Ali Mazloum, a cargo del juicio en el que fue acusado Juan Darthés de violar aThelma Fardín en 2009, cuando entonces ella era menor de edad, rechazó el pedido de la defensa del actor de postergar una vez más el reinicio de las audiencias y la propia Thelma anunció que lograron que se reanude el juicio por abuso sexual.

Ariel Rodríguez Palacios

A raíz de los dichos de Thelma, Geraldine Neumann, la hermana de Nicole, decidió hacer una fuerte denuncia por acoso, malos tratos y abuso de poder contra Ariel Rodríguez Palacios, el cocinero que por aquel entonces conducía Qué mañana!, el ciclo que se emitía por canal Nueve. Si bien la panelista primero optó por hacer pública estas acusaciones, horas después formalizó su denuncia en la UFEM, la fiscalía especializada en casos de violencia de género. A través de las redes sociales, Geraldine había señalado que sufrió maltrato psicológico, acoso y abuso de poder de parte de Ariel Rodríguez Palacios mientras eran parte de Que mañana (por Canal 9).

Todo había salido a la luz por el comentario del esposo de Geraldine en el perfil de Instagram del conductor. "Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten, y aprenderás a respetar a tus compañeros. Con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. ¡Ya sabés que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara!", había escrito Jorge Otamendi.

A su vez, en diálogo con Pamela a la tarde, la protagonista manifestó: “A mí, lo que me pasó es que las primeras semanas ya había cosas que me ponían incómoda. Me hacía desfilar y señalaba mi cola. Daba a entender lo bien que la habíamos pasado la noche anterior. Le expliqué en reiteradas ocasiones que no me gustaban esos chistes, que yo estaba casada y no era un juego que me interesara”.

Roberto Pettinato

La locutora y conductora de radio y TV Martina Soto Pose relató que sufrió el acoso por parte del humorista Roberto Pettinato, durante las grabaciones del programa Un mundo perfecto, que conducía el ex saxofonista de Sumo años atrás. “Pettinato era como era porque lo dejaban. Porque cuando yo estaba en CQC y tuve situaciones feas con él, se las fui a comentar a mi jefe y la respuesta fue: 'Bueno, Martina, mirá, yo no lo vi. No es que no te crea, pero no sé'. Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: ‘Bueno, esto es así’. Un horror”, había contado.

Tiempo atrás, habían salido a la luz testimonios de Josefina Pouso, Julieta Ortega, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras, contra el ex saxofonista. Y más tarde, en medio del debate sobre acoso y abuso en la farándula, Fernanda Iglesias aportó una nueva denuncia contra Pettinato. Luego de un repaso sobre los testimonios de las distintas mujeres, la periodista reveló que el conductor se había masturbado enfrente de ella y sin ningún tipo de pudor. "Nunca lo conté ésto. Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó adelante mío. Le parecía normal. Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui", dijo.

Y sumó: "Encima se burla en sus respuestas. No le importó que las mujeres sufrieron por lo que hizo y ni siquiera les pide perdón. Me consta que Josefina (Pouso) estaba muy afectada, porque en su momento lo hablé con ella". Ante la repercusión que tuvo en los medios los testimonios contra el saxofonista, Pettinato tuvo que partir rumbo a los Estados Unidos, más precisamente en New York, en donde se lo vio haciendo música en pleno Central Park. “Mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: inteligente, sexy y con una reputación media”, dijo el conductor la última vez que se refirió a este tema.

Fabián Gianola

La actriz Fernanda Meneses había denunciado públicamente a Fabián Gianola por acoso sexual. Según su descargo, el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián. La actriz había señalado que Gianola la acosó en reiteradas ocasiones y hasta enfrente de su pareja. Según relató, la acosó frente a las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca". El segundo y tercer episodio fueron frente al novio de Meneses, que quiso “ir a buscarlo” pero fue contenido por la actriz.

En el último caso relató que la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y se fue, motivo por el cual la habría despedido. Si bien el actor se mostró sorprendido por esto y aseguró que viene sufriendo extorsiones por parte de Meneses, la actriz Mercedes Funes salió en defensa de su colega y publicó un fuerte mensaje contra Gianola en las redes sociales. “Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”, escribió la ex de Nico Vázquez, quien a su vez trabajó en la tira “Nano” en 1994 junto a Gianola cuando sólo tenía 15 años.

A mediados del año pasado, un grupo de mujeres se animó a romper el silencio para denunciar que habían sido víctimas de abuso sexual por parte de Gianola. Las denunciantes era la propia Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez, todas ex compañeras de trabajo, y una empleada doméstica que realizaba tareas en una casa vecina. A esas causas judiciales se sumaron las acusaciones mediáticas de famosas como las bailarinasAndrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci, Luciana Salazar, la primera dama Fabiola Yáñez, la actriz Mercedes Funes y la mediática Stefanía Xipolitakis. En todos esos relatos, Gianola era acusado de “acoso” o “abuso”. Incluso Nito Artaza reveló que su hija Sabrina también fue víctima del actor.

Pero, la Justicia parece no haberlo encontrado culpable. Primero fue en el caso de Meneses cuando la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano, primero, dictó la falta de mérito y, en marzo de 2022, dictaminó el sobreseimiento de Gianola por los supuestos hechos de abuso sexual ocurridos entre 2016 y 2017 en las instalaciones de Canal 9. Luego fue sobreseído en la causa que la ex Gran Hermano, Griselda Sánchez, había realizado en diciembre de 2021. Según explicaron, los hechos denunciados por la actriz y modelo habían sucedido hacía muchos años y prescribieron. “Era muy asqueroso. Cuando me saludaba casi me besaba la comisura de los labios", había contado en una entrevista.

Miguel Del Sel

Silvia Pérez Ruiz, que se desempeñaba como periodista del canal cordobés El Doce, cobró gran notoriedad por acusar a Miguel Del Sel de “abuso sexual”. Según sus propias palabras, el ex embajador de Argentina en Panamá le “tocó la cola”. La conductora y periodista de Telenoche y Noticiero Doce había revelado que a Del Sel lo conoció durante un viaje a la ciudad de Santa Fe. “Nos invitan a un viaje para cubrir una obra de Midachi porque luego venía acá. Entonces como anticipo nos invitaron a un club espantoso en la ciudad de Santa Fe. Fuimos al camarín, previo al show, y él (por Del Sel) hace un toque de cola”, dijo.

Y agregó: “Me mira, me escanea con la mirada, me mira las tetas, me mira el culo y me dice: 'Ah, de atrás no estás nada mal tampoco'”. Para Ruiz, esta es una experiencia que la marcó y decidió no volver a entrevistar al ex dirigente. “Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto”, remarcó.