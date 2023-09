Moretones, mordeduras y fracturas: Ernestina Pais se peleó con su hijo y terminó llamando al SAME

Ernestina Pais se convirtió en noticia y, minutos más tarde, en tendencia en las redes sociales por el delicado momento que vivió junto a su hijo, Benicio Guyot, el domingo 24 de septiembre: el joven de 19 años la habría atacado en su hogar "La Lucila" en medio de una trifulca familiar. El hecho, por el que tuvo que interceder la Policía bonaerense, dejó a todos impactados porque, según trascendió, la conductora habría salido de la pelea con moretones, mordeduras y lesiones leves.

Trascendió también que no presentó cargos contra su hijo que habría llegado a su casa muy enojado porque su padre, Alejandro Guyot, le cortó el servicio de internet alegando que “está con el teléfono todo el tiempo”. “La información oficial dice que hubo una confrontación familiar dentro de la casa. Primero, el hijo de 19 años estaba en la casa del padre, pero este le cortó el wifi y se fue a lo de la madre”, informó Fabián Doman.

Más tarde, “Pampa” Mónaco detalló que “La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación". "La señora Pais tenía lesiones leves: moretones en los brazos y algunas mordeduras”, señaló el periodista. En su programa de televisión “Bien de Mañana”, Pablo Duggan explicó: “A mí me cuentan que se resbaló, se cayó y se quebró un brazo. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga”. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de los hechos por parte de la conductora.

Lo cierto es que la casa de Pais fue el escenario de un verdadero infierno en el que tuvo que intervenir la Bonaerense, pero también el SAME. La llamada a emergencia la realizó Guyot, el ex esposo de Ernestina y papá de Benicio. “Ella le narró a su familia que se patinó contra el filo de los escalones de la escalera y que ahí se rompió un brazo”, contaron. Del hecho también participó la unidad de violencia de género municipal para evaluar la situación.

De acuerdo con Doman, Ernestina "le narró a su familia que se patinó contra el filo de los escalones de la escalera y que ahí se rompió un brazo". "Es algo que no está el parte y lo estoy contando ahora. Puede que pase que en una discusión te empujás, te refregás”, deslizó, mientras que el parte policial advierte que la conductora “tenía lesiones leves, moretones en los brazos y algunas mordeduras” y que “se negó a iniciar acciones legales y penales contra su hijo”..

Quién es y a qué se dedica Benicio Guyot, hijo de Ernestina

Actualmente tiene 19 años y un perfil muy reservado en redes sociales. Es hijo de Ernestina Pais (famosísima conductora de televisión) y del ingeniero Alejandro Carlos Guyot Maschwitz. Lo último que se supo de boca de su madre fue durante la pandemia de coronavirus. Benicio tuvo que dejar los estudios secundarios porque no pudo asistir a las clases virtuales; en ese momento, Pais había contado: “Mi hijo dejó de ir al colegio virtualmente”. La descripción que hizo de su hijo, ahora cierra más: “Tiene 17 años recién cumplidos, mide un metro noventa y es una bestia. Y hay un punto en el cual yo ya no le puedo decir qué hacer”, y terminó: “Sólo le puedo decir qué sentir o adonde aspirar”.

La reflexión venía a cuento porque Ernestina confesó “no entender” el año 2020 que dejó a su hijo fuera del esquema educativo. Además contó lo que Benicio le dice a menudo: “Siempre cuando hablo con él, me dice; 'Si el mundo se va a terminar'”. Sobre este punto reflexionó: “Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad. Que yo no entiendo, pero que él vive”. Sobre eso puntualizó: “La virtualidad no es para todos. Hay niños que pueden conectar, porque su capacidad de concentración es determinada” y contundente expresó: “Hay niños que no”.

El sobrino de Pais condenado por robo

Sucedió en el año 2019 cuando acusaron a Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais. Finalmente terminaron condenados por un robo en Olivos, bajo la modalidad de motochorros. Casermeiro terminó imputado en un juicio abreviado tras reconocer su participación activa en el hecho. El hijo de Federica, fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

El joven había salido a robar tres veces y tenían en su poder dos réplicas de pistolas, teléfonos celulares, un martillo casero y un blíster con pastillas, según detalló el informe policial. En ese momento, Ernestina tuvo que salir a defenderse por el ataque en su contra. Una usuaria en redes le dijo: “Dios quiera que la justicia sea realmente justa en el caso del chorro de tu sobrino y no quede impune por portación de apellido. Sería nefasto y además muy injusto”. A lo que Pais respondió contundente y en mayúsculas: “No es mi responsabilidad, no soy la madre y hace 5 años que no lo veo. Beso”.