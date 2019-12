Moria Casán habló de su amor con un artista plástico: "No tenemos sexo, fifamos con el cerebro"

Filosa y contundente como de costumbre, Moria Casán confirmó que está comenzando una relación con el artista plástico Humberto Poidomani. "Sí (dormí acompañada), estoy con un hombre muy importante, con un hombre estupendo, pero (lo nuestro) es un intelectualismo tántrico. Él vive en Miami”, comenzó revelando La One.

En diálogo con Involucrados, la conductora dijo que no quiere calificar Poidomani a como novio y sumó: “Ahora me voy a encontrar porque es artista plástico y va a exponer en Florencia y en Roma. Decir mi novio me da cosa. Me da cosa porque yo soy casada, soltera, viuda, divorciada y he sido amante. Pero lo conozco hace mucho, él ha producido muchas obras”, confío.

En ese sentido, Moria contó que se lo presentó Graciela Borges y aclaró: “Estamos muy bien. No tenemos sexo. Esto es tántrico e intelectual. Nosotros superamos el sexo, hemos hecho de todo los dos. Así que estamos con otra onda, ahora el contacto es cerebral, son orgasmos cósmicos. Hay que darle a esto (se toca la cabeza), no necesita pastillita azul, ni nada”.

Al final de la nota, La One volvió a remarcar que lo suyo actualmente es el sexo tántrico y finalizó: “Son orgasmos intelectuales. Fifamos con el cerebro, que es el órgano más importante".