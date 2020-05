Moria Casán se defiende por su vínculo con Mühlberger y podría ser llamada como testigo

Moria Casán quedó en el centro de la polémica luego de la detención de Rubén Mühlberger, el médico investigado por haber violado la cuarentena al mantener funcionando su clínica, Klinik Mühlberger, por promocionar en el establecimiento una supuesta cura para el COVID-19 y por abandono de persona, a raíz de la denuncia que hizo una mujer luego de asegurar que su padre había sido atendido en el centro médico y a los 15 días murió.

El médico se encuentra detenido, en prisión domiciliaria por ser un paciente inmunodeprimido, y desde entonces La One quedó en el ojo de la tormenta, recibiendo todo tipo de críticas y cuestionamientos.

Según supo BigBang, tanto Moria como Susana Giménez podrían ser llamadas a declarar debido al vínculo que mantenían con Mühlberger.

Cabe recordar que fue en Incorrectas, el ciclo de La One en América TV, donde el mediático doctor promocionó la cura para el coronavirus. “Soy la que tiene el palo mayor de los circos mediáticos, entiendo como nadie el juego televisivo adorado. ¡No estoy enojada! No me molesta nada porque no miro tele y más cuando hay sobredosis de mí”, escribió Moria.

Con respecto a la exposición que ganó producto de su vínculo y la posterior detención del médico, agregó: “Blindada y reseteada contra casi todo, la mayoría que habla de mí salvo muy contadas excepciones, no califican, por tener el ass (el cu...) muy sucio y me halaga que tengan obsesión por mí, o sea me levantan la autoestima que ya sobrepasó todo”.

Einyel te informan mal 👈 soy la que tiene el palo mayor de los circos mediáticos, entiendo como nadie el juego televisivo adorado ❤ No estoy enojada, no me molesta nada porque no miro tele y más cuando hay sobredosis de MI!!! @AngeldebritoOk (cont) https://t.co/Y5R8lFVT9u — Moria Casán (@Moria_Casan) May 19, 2020

Blindada y reseteada contra casi todo, la mayoría que habla de mí salvo muuuuy contadas excepciones, no califican, por tener el ass muuuuy sucio y me halaga que tengan OBSESION por mí, o sea me levantan la autoestima que ya sobrepasó todo 🥳💄 — Moria Casán (@Moria_Casan) May 19, 2020

Este portal pudo saber que, si bien La One no fue citada formalmente aún por la fiscal Valeria Massaglia, a cargo de la causa, la defensa de Mühlberger, en manos del abogado Mariano Cúneo Libarona, planea pedirla formalmente a fiscalía para que salga de testigo. De ser así, habrá que ver si la fiscalía da lugar a ese ofrecimiento y cita a Moría en condición de testigo.

Allegados a la ex vedette sostienen que la conductora de América “no puede responder” por el médico. “Si la clínica está en buen o mal estado, o si no está habilitada, no es culpa de Moria”, resaltaron. Al mismo tiempo, señalaron que La One puede llegar a recomendar al profesional porque con ella mantuvo un buen desempeño, pero que desconocía el resto.

Días atrás, Moria aseguró que "no sabe qué pasó con el médico", pero dijo que "no se puede no pagar las consecuencias".

"No sé qué ha pasado, yo hace muchos años que me atiendo con Mühlberger. En un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Después me habló para que volviera y yo volví como si nada hubiera pasado, fuera los rencores”, contó.

Y sumó: “A mí me lo presentó (Carlo) Di Doménico. La Justicia demostrará (qué pasó) porque en la vida se puede hacer de todo menos no pagar las consecuencias. A mí me dio buenos resultados. Diego Maradona, Cacho Castaña, Susana Giménez, todos fueron ahí porque me vieron. No tengo la menor idea de por qué le allanaron la clínica, es un 'medical spa'”.

En ese sentido, mostró su desconcierto y continuó: "No considero un centro de estética al del doctor Mühlberger; No puedo decir nada más, a mí me resulta el anti-age que él me da que es el que se hacen Mick Jagger y Tina Turner. La ortomolecular te vampiriza porque te alimenta con tus propias células, pero se van limpiando. Yo estoy divina, pero se lo debo a mi genética".