Moria Casán ventiló el intenso pasado sexual de Menem: "En bolas era como una ranita negra"

La diva y jurado del Cantando, Moria Casán, reveló una catarata de anécdotas sexuales con el ex presidente Carlos Menem y dio detalles sobre las cenas que le organizaba al entonces jefe de Estado en la Quinta de Olivos y a las que asistían mujeres del mundo de la farándula y el espectáculo. “Si pensabas que lo ibas a matar en la cama, estabas sonada”, disparó, picante.

Si bien los rumores y algunos datos muy concretos sobre las fiestas y reuniones que hacía Menem en sus tiempos como presidente no son para nada nuevas, ayer Moria reveló detalles acerca de cómo eran los encuentros sexuales del entonces presidente en la Residencia de Olivos, tiempo después de su escandalosa separación de Zulema Yoma, a quien incluso llegó a echar de la Quinta Presidencial con la fuerza pública.

En declaraciones a Confrontados, por la pantalla de Canal 9, Casán arrojó algunos detalles sobre la actividad sexual de Menem, aunque todo lo hizo en calidad de testigo y aclaró que el entonces presidente nunca la sedujo. “Carlos era lo más seductor que había, a mí nunca me sedujo porque yo era como el clown del rey. Adoraba mi personalidad y me quería muchísimo”, aseguró.

Sin embargo, dio algunos detalles acerca de quiénes eran las famosas que solían asistir a los encuentros que ella misma le organizaba al ex presidente. Moria mencionó a Ethel Rojo y Adriana Salgueiro, quienes asistían con sus maridos. “Eran cenas súper amables, relajadas, hablábamos de todo, la primera vez que me llamó pensé que era una joda de Tinelli”.

“(Carlos) se reía conmigo porque yo decía que De la Rúa era un balde de rivotril. Una vez fuimos con mi pareja de entonces (Luis Vadalá) a ver un partido con él. Creo que fui la primera dama que entró a Olivos después de que se fue Zulema”, aseguró.

Picante como siempre, la diva no tardó en dar algunos detalles sobre la vida sexual del ex presidente, aunque dando a entender que era por lo que le contaban algunas de sus conocidas y amigas. “Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían, el que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil”, sostuvo, y disparó: “Si pensabas que lo ibas a matar en la cama estabas sonada”.

“El señor hacía toda clase de cosas, una de las chicas me contó algo muy divertido. Parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada y hacía él de todo. Muy trabajador, muy trabajador, pero tipo primate mal”, agregó.

Pero además, Moria Casán habló de una pose sexual de Menem era “la ranita negra”. “En bolas daba como que era una ranita negra”, disparó y desató risas entre el panel de Confrontados. “Él me llamaba y me decía ‘trae a quien quieras’. Yo no era una madama, era el clown del rey”.

ALFANO: “MENEM NO FUE EL ÚNICO PRESIDENTE CON EL QUE SALÍ”

Horas antes de que Moria revelara la intensa actividad de Carlos Menem, otra diva y actriz muy importante de la historia argentina como Graciela Alfano reveló que tuvo una relación con Mauricio Macri en la década de 1990, cuando era presidente de Boca y aún no había desembarcado a la política nacional. “Carlos no fue el único presidente con el que salí”, aseguró.

“Quiero decir que no fue Néstor Kirchner, lo aclaro para que nuestra vicepresidenta no se sienta tocada, porque con Néstor nunca salí en mi vida, lo conocí pero no”, aclaró. “En ese momento la persona no estaba ejerciendo la presidencia, fue previo, estaba ocupando el cargo de presidente en Boca”, disparó.