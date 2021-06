Moria reveló más detalles de la relación con el "Pato" Galmarini: "Estuvo hace 30 años en mi cama"

Era una de las voces más esperadas del día y no defraudó. La vedette Moria Casán rompió el silencio, aunque fue de forma escrita, y confirmó su romance con el dirigente peronista Fernando “El Pato” Galmarini después de que la revista Caras publicó una foto de ellos dos juntos y en BigBang te contamos en exclusiva cómo fue una de las primeras salidas oficiales de la pareja en Parque Leloir.

Luego de ver como el Los Ángeles de la Mañana (Canal 13) se abordaba el tema, la vedette se comunicó con la periodista Pía Shaw a quien le confirmó, cómo lo conoció a Galmarini y hasta le pidió disculpas por no poder mandarle un audio de voz debido a que tienen la voz como “el Coco Basile” en referencia al entrenador de fútbol que se caracteriza por su voz ronca.

“Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, le dijo la diva a Pía, y aclaró que apagaría el celular para evitar responder sobre su relación. “Me vuelven loca. Ustedes son los únicos con los que hablo. Hago un stop”, escribió. Cabe recordar que Fernando "El Pato" Galmarini es el papá de Malena, la presidenta de AySa y esposa de Sergio Massa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

BigBang fue testigo del blanqueo del vínculo, ya que hace sólo diez días Moria y El Pato se mostraron en público en la localidad de Parque Leloir, donde ella vive y tiene su quinta desde hace varios años.

De hecho, ambos tomaron un café el día dos de junio en la casa de té Gardenias, donde se mostraron caminando por la calle sin problemas. Aunque Moria llevaba barbijo y anteojos, al salir del lugar los vecinos la reconocieron, aunque nadie se sorprendió ya que es habitual que la ex vedette recorra la zona.

Tras salir de la casa de té, la pareja se dirigió hacia la cervecería de enfrente, llamada Amsterdam, donde los dos entraron y subieron a la terraza del lugar. La noticia fue bien recibida por parte de la familia Galmarini, que no se sorprendió por la tapa y celebró que se animara una vez más a apostar por el amor.

Galmarini, que es un histórico dirigente del peronismo, y de hecho fue Secretario de Deportes del gobierno de Carlos Menem entre los años ´89 y ´93, contactó a Casán hace algunos años para tomar un café, y desde entonces, según ella, se convirtió en su profesor de historia del peronismo.

Hace un tiempo, Moria contó en el programa Podemos Hablar, que se había casado en Florencia con un italiano, llamado Humberto Poidomani, pero que por la pandemia hacía más de un año que no se veían, dado a que ninguno de los dos quería arriesgarse a viajar fuera de su país.

“Lo conocí en Buenos Aires, un hombre muy de la noche, muy estupendo, es un artista plástico impresionante. Me invitó a comer, el mismo día me propuso casamiento. Nos casamos y nunca más lo vi, y yo le dije a él en un momento que estábamos divinos: 'Vos sabés que no nos vamos a volver a ver nunca más nosotros'", reveló la diva.