Moria versus Susana (capítulo 157): "Argenzuela oxigenada, nunca fuimos amigas"

Depende la época del año, Susana Giménez y Moria Casán pueden llegar a esta en sintonía o totalmente enfrentadas. De hecho, se trata de la relación más turbulenta de la farándula nacional. Fueron compañeras durante mucho tiempo y siempre tuvieron ideas y vueltas: momentos donde eran mejores amigas y momentos donde no se podían ni ver.

Esta vez, un comentario de La Su la disgustó de tal que La One no dudó en aclarar: "Nunca fuimos amigas". Todo comenzó a comienzos de noviembre, cuando Susana confesó en una entrevista que brindó a Los ángeles de la mañana que actualmente se encontraba en uno de esos malos momentos con Moria a causa de un distanciamiento producto de una pelea que tuvieron hace un tiempo.

Consultada sobre las críticas que recibe de parte de la ex jurado del Bailando por un sueño, sobre todo cuando opina de política, la conductora de Telefe no dudó en afirmar con honestidad: “Qué me importa a mí lo que diga. Éramos muy buenas compañeras...No pasó nada... ella opina. Es muy opinóloga y yo no”. Finalmente, Susana dejó en claro que ella jamás le tiraría indirectas a su colega porque no es propio de ella “hacer ese tipo de cosas”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que la respuesta de Moria se hizo esperar, pero llegó finalmente este viernes. “Susana Giménez habló de vos acá en Argentina”, le consultó un movilero de América y La One respondió: “¿Mal o bien? Ah, Argenzuela, oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen”. “Marcó una diferencia, dice que vos sos opinóloga y ella no”, continuó el periodista y y Moria retrucó: “No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas".

Fiel a su estilo, La One disparó munición gruesa contra su ex compañera y al ser consultada sobre los dichos de Susana donde confirmaba que habían sido "amigas" y que "ya no lo son", sentenció: "Mamita, Argenzuela oxigenada un besito. Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres y en el ambiente pocas”

En las última horas se dio a conocer que la relación de "amistad" entre Susana Giménez y Wanda Nara se habría roto a raíz de la entrevista que la diva que le hizo a la empresaria y que se emitió por Telefe. "Hay que poner el foco en cómo quedó la relación de Susana y Wanda después de este reportaje”, contó el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo A la tarde por América TV.

De acuerdo con el periodista, la entrevista generó una suerte de "tensión" en la relación. "No es la misma relación que antes de la entrevista”. Ante esto, dio su opinión al respecto: “Habrá que ver si este supuesto enojo de Wanda con Susana y algunas preguntas jugadas que ella interpretó que eran así. Habrá que ver si tiene que ver Icardi en toda esta situación”, contó.

Y concluyó: "En las últimas horas yo conté que Icardi no sé si está del todo conforme con la entrevista que le hicieron, con la entrevista que compartió con Wanda. Cuando ingresó Icardi se generó una tensión con la cara que puso Wanda y el comentario que hizo Susana. Lo abrazó y le dijo: ‘Qué quilombo armaste’. Ahí arrancó un poco la tensión. No sé si le cayó mal a él esa frase pero a mí cada vez más personas me la dan como confirmada”.