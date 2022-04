Moritán contó cómo es el vínculo que mantiene con su ex y Vicuña: "Lo importante son los chicos"

El empresario Roberto García Moritán atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Cara visible del espacio Republicanos Unidos dentro de Juntos por el Cambio, el legislador porteño se alza como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro de ese espacio. En lo personal, hace días vio como su pequeña hija Anita, fruto de su matrimonio con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, dio sus primeros pasos, lo que por supuesto lo llenó de emoción.

En ese contexto, en una entrevista reciente, Garcia Moritán no reparó en elogios hacia su ex esposa, Milagros Brito, pero también hizo lo mismo con Benjamín Vicuña, ex de su actual mujer, cuando le consultaron sobre el rol que ambos tienen dentro de su familia hoy en día. “Ella fue la gran oportunidad de mi vida. Tengo que hacer de este amor el amor de mi vida”, dijo al arrancar a hablar sobre su matrimonio.

Moritán explicó la importancia que para él tiene la resignificación de los vínculos de los adultos, tras las separaciones, en pos del bienestar de los chicos. “No tengo otra alternativa, no hay posibilidad para el fracaso. Para mi es apostar todo a esta familia. Nuestra vida en la intimidad es muy simple, muy chiquito y muy grandioso a la vez”, agregó el legislador porteño.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para luego agregar: ”Mi ex, los ex de Caro, los chicos, nuestros íntimos amigos, todos entendemos en su conjunto que lo único importante son los chicos, nuestros hijos, todo lo hacemos por ellos. Y si entendemos que todo lo hacemos por nuestros hijos, lo demás se ordena".

En tanto, concluyó: “Podemos mejorar nuestras conductas, ordenarnos o no, pero si los chicos están bien todo lo demás se acomoda. Y eso lo trabajamos todos los días y por eso pasan las cosas que pasan.

Finalmente se refirió a las veces que lo han criticado dentro de su carrera política por ser el marido de Pampita, o adjudicar que está donde está por ser el marido de la modelo. “Me da orgullo. Sí, soy el marido de Pampita, la madre de una hija espectacular que tenemos juntos que se llama Ana”, se defendió.

Luego de esa entrevista, Garcia Moritán hizo pública otra alegría para él. Es que su hija de 15 años, Delfina, debutó como modelo para una reconocida marca de ropa. No solamente su padre se encargó de felicitarla sino también la propia Pampita que demostró la felicidad con la situación.

La joven realizó dos cambios de ropa y posó para la marca Cher Beauty por más de cuatro horas. La familia de Delfina afirma que desde chica se quiere dedicar a esto y también a su pasión por el canto, por lo que ya está dando sus primeros pasos en la materia.