Moritán le regaló a Pampita el banco de Un lugar llamado Notting Hill: cuáles son los obsequios más bizarros de la farándula

Desde que se conocieron, Carolina Ardohain y su marido, Roberto García Moritán, no se cansaron de mostrar públicamente el amor que se profesan. Así como se casaron a los tres meses de conocerse y tuvieron a su Ana, su primera hija juntos, la pareja ha quemado varias etapas y va por más.

Pero más allá del apuro con el que marcha la relación, también ha quedado en evidencia que son dos románticos incurables. De hecho, los mimos y los regalos son una constante en el matrimonio de la modelo y el político. En ese sentido, el cumpleaños de ella no pasó de largo y fue una gran oportunidad para sacar a relucir todo esa dulzura.

Por eso, en el festejo de los 44 años de su mujer, el marido de Pampita buscó un regalo muy especial. Pensó y le dio vueltas al asunto. Hasta que se acordó que ella es fanática de Un lugar llamado Notting Hill, la película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant.

Así que, hace pocas horas, Pampita recibió en su casa de Nordelta, una réplica del banco en el que los personajes Anna Scott y William Thacker, se sientan y disfrutan de su amor. Ahora, ella y su marido podrán disfrutar del amor en el jardín de sus casas.

Pero, por supuesto, ese no es el primero ni el último regalo bizarro que ha recibido un miembro de la farándula argentina y mundial. Han existido obsequios de todo tipo a lo largo de los años, desde los más extraños hasta los más caros o inolvidables. BigBang te lleva a hacer un breve repaso.



El arco del triunfo



Titán. Loco. Martín Palermo. Único y goleador. Ídolo de Boca. Y el máximo goleador en la historia del club de La Ribera con 236 tantos. Los marcó de todas las maneras posibles y por ellos, el Xeneixe fue multicampeón en varias competencias. El 12 de junio de 2011, Palermo se retiró del fútbol y jugó su último partido en La Bombonera. ¿Qué le regalaron? ¡Uno de los arcos!

"No sé dónde lo voy a meter, en casa no me entra", dijo, mientras una grúa sacaba el arco del estadio. Al principio, el arco estuvo en un depósito en La Plata. Finalmente, fue trasladado a un complejo deportivo llamado Montego Sport, en 44 y 147, del que Martín es socio y está a cargo de su hermano Gabriel. Ahora es un monumento en el que varios fanáticos se sacan fotos.



Increíble pero real



En octubre del año pasado, Cinthia Fernández contó en sus redes sociales (¿qué cosa no cuenta?) que le haría un regalo muy especial a sus tres hijas Charis, Bella y Francesca, por el cumpleaños número 8 de las mellizas, y les cumpliría un sueño.

Uno podría creer que les iba a regalar un par de bicicletas, una muñeca muy cara o una pelota firmada por Lionel Messi. Nada de eso. Las nenas habían pedido un objeto muy costoso pero que no se ajusta mucho a su edad: un hidromasaje.



No había necesidad



En 2011, el Teatro Maipo vivió momentos de tensión entre Gladys Florimonte y Carlos Perciavalle. Todo había empezado por que la comediante no tenía camarín y debía cambiarse y maquillarse detrás del escenario. Como el actor uruguayo se negó a compartir el camarín con ella, debieron construirle uno.

En pocos días, Florimonte por fin tuvo su propio lugar donde cambiarse y descansar entre función y función. Lo cierto es que se quejó ante la prensa porque el lugar no tenía baño y debía hacer sus necesidades fisiológicas en el baño del público. Por suerte, esa misma noche alguien le hizo un regalo extraño pero útil: una pelela. Ya no se pudo quejar.



La mejor pareja del mundo (y con los regalos más raros)

Silvia Kutika y Luis Luque están en pareja hace más de 25 años y son amados por la mayoría de los argentinos. Lo que pocos saben es que son expertos en hacerse regalos extravagantes. Por ejemplo, Silvia le regaló al actor una bocina de submarino.

En una entrevista, la actriz recordó sobre ese regalo: “Era el cumpleaños de Pipo y dije: ‘lo voy a sorprender’. Yo soy muy de buscar mucho tiempo antes, entonces me metí en un lugar que sabía que iba a encontrar algo raro y cuando vi la bocina me fascinó”.

¿Qué le regaló él a ella? En la misma nota, Silvia recordó: “Él me regala bolsas de agua caliente para los pies, broches para la ropa, rompecabezas. Lo último fue el juego de la ruleta para jugar en familia. Nos gusta regalarnos cosas que sabemos que nos van a sorprender”.



Wanda tiene otro caballo en la casa

Dueña de millones de euros, Wanda Nara se convirtió en una experta a la hora de hacer grandes regalos y sin son costosos mucho más. Pero, para el cumpleaños número 2 de Isabella, en 2018, se pasó de la raya. Resulta que por esa época la nena, como la mayoría a esa edad, era muy fanática de los animales y la mediática junto a su esposo Mauro Icardi le quisieron cumplir un sueño.

Además de alquilar un salón y decorarlo con 20 mil rosas fucsias, Nara pagó miles de euros por un caballo. Pero no cualquiera. Compró uno de color blanco porque en la fiesta, le colocó un cuerno falso en la cabeza para simular que fuera un unicornio. Sobre gustos…