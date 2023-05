Morla habló de la causa y aseguró que a Diego "lo mataron": "Murió por una mala praxis médica"

A mediados de abril, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros seis profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Armando Maradona irán a juicio oral acusados de haber cometido un “homicidio simple con dolo eventual”, tal como habían dispuesto el año pasado los fiscales y el juez de la causa.

La decisión fue adoptada de manera unánime en un fallo de la Sala III del mencionado tribunal de alzada, compuesta por los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón. De esta manera, en un futuro juicio oral, los ocho acusados se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel. En este contexto, Matías Morla decidió romper el silencio después de mucho tiempo y basado en las pruebas reunidas contra los profesionales de la salud, disparó: "A Diego lo mataron. Y sí, a Diego lo mataron. Las últimas consecuencias las estamos buscando desde el minuto uno. Murió por una mala praxis médica".

Los jueces de la Cámara avalaron la Junta Médica clave que complicó a los ocho responsables de la salud imputados y rechazó los sobreseimientos y el cambio de calificación que habían propuesto varias de las defensas, entre ellas las de Luque y Cosachov, por la figura del “homicidio culposo” (con una pena menor de 1 a 5 años de cárcel). “Entiendo que va a haber condena a pena de prisión. El plan criminal creo que no lo van a poder demostrar. Acá tenés personajes que nunca hablaron entre sí, ¿cómo haces para establecer un plan?”, destacó el ex apoderado de Maradona y coincidió con Burlando, abogado de Claudia, Dalma y Gianinna, al señalar que “a Diego lo mataron”.

De todas formas, Morla no dudó en cruzar a Dalma -quien apuntó contra “el círculo” de su padre- y sentenció: “Primero, se planteó que Maradona no estaba en sus cabales, nosotros demostramos que durante la gestión mía, (Diego) hizo cuatro Partidos por La Paz, siete realities shows en vivo, y 130 entrevistas. “Después se dijo que yo lo tenía secuestrado a Maradona y en ese momento estaba en México y yo no. Cada cosa que se fue diciendo se refutó a tal punto que no me llamó ningún juez para explicar nada. Lo que queda latente es la marca, hay que juntarse por esto, me parece que estamos más cerca, por el bien de Maradona, de hablar y consensuar algo con la continuidad, que hacer una pelea”.

Al final de su nota con Intrusos, el letrado aseguró que no mantiene un contacto directo con los hijos del Diez y concluyó: "Tengo interlocutores, no sé si llegan los mensajes. Acá querés hablar con uno y tenés 30 secretarios, 42 abogados. Es difícil. Yo no estoy apurado, porque acá las que tienen el dominio de la marca son las hermanas. Tendrían que hablar ellos. Ya pasó el tema, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Tenemos partidos homenajes parados, que los freno yo porque no quiero conflictos, no quiero más roces. Hay temas que son con Maradona, no conmigo, que estamos pagando el vuelto nosotros”.

Al rechazar, entre otros puntos, la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, los camaristas resaltaron en su fallo: “La acusación pública efectuó una completa descripción del Hecho 1 (el homicidio con dolo eventual de Maradona), enumerando las acciones u omisiones que consideraron reprochables a cada uno de los imputados y que, a su entender, habrían incidido en el fatal desenlace endilgado”.

En lo único en lo que los camaristas resolvieron a favor de las defensas fue en revocar parcialmente la elevación a juicio en relación a la imputación a Luque por haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a la imputación contra Cosachov por "falsedad ideológica", acusada de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.

Los otros seis imputados que tiene la causa son el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (38) y Ricardo Omar Almirón (39); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

Diego falleció a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la tantas veces mencionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol y luego de haber sido sometido a una neurocirugía. La autopsia estableció que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".