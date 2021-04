Morla volvió a cruzar a Oliva por la muerte del Diez: "La angustia de él era Rocío"

El ex abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, volvió a dar declaraciones ayer al programa TV Nostra, que conduce Jorge Rial, después de haber roto el silencio con una primera entrevista en la que contó detalles de la vida del "Diez" y de la relación con sus hijos y ex parejas.

En este contexto, el letrado le respondió a una de las últimas parejas que tuvo el astro, Rocio Oliva, luego de que el lunes hubiera dicho que ella era uno de los motivos de la muerte de Diego.

Morla dijo que Diego estaba muy mal por la separación con Oliva.

“A Diego la cuarentena lo mató. Cuando yo estaba diciéndole a Diego que son 15 días y Alberto levanta la cuarentena, Diego sabía cuánto duraba desde enero por Rusia. Yo le decía que en 15 días iba y el me decía, sí, sí, dale, 15 días. La angustia de él era Rocío Oliva. No la responsabilicé. Dije sobre el desamor que Diego sintió ahí. Maradona nunca iba a tolerar que una mujer, tampoco quiero decir que lo dejara, pero que tenga ida y vuelva. Cuando dije que lo mató. Quise decir que la situación amorosa le hizo muy mal. Sumado a la cuarentena y todo lo que pasó después”, aclaró el abogado.

La frase fue en respuesta a los dichos de Oliva, quien ayer salió con los tapones de punta luego de que Morla rompiera el silencio. Es que en la primer entrevista que le dio al mencionado programa, el socio de Víctor Stinfale afirmó: "Si me preguntás a mí, yo creo que a Diego lo mató Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica, pero el tipo estaba enamorado. La situación de estar enamorado de una mujer”.

Luego de esas declaraciones, Oliva aprovechó parte del aire que tiene en el canal de noticiero C5N en donde trabaja y le respondió: “En la autopsia no dice ‘Diego Maradona murió de amor’. Seamos serios y no responsabilicemos a nadie porque es un mote muy jodido acá y en el resto del mundo. A mi no me sorprende nada de lo que dijo porque yo conozco todo esto. Quizá al televidente sí lo sorprenda, pero a mí no”.

Durante este martes, mientras Morla estaba en vivo, también tuvo un cruce con una de las panelista de TV Nostra, la periodista Marina Calabró a quien incluso le recordó los problemas judicial de su ex cuñado, Fabián Rossi, condenado en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”.

Todo se originó luego de que Calabró le preguntara a Morla sobre sus declaraciones con respecto a Rocio Oliva. “La palabra ‘responsable’ acompañada de muerte y de Diego es feo escucharla. Que una persona, nada más, lo tenga en su cabeza, no es agradable para mí. Viniendo de alguien que respeto es peor. Tampoco puedo ser soberbio acá y decir que la Justicia no dijo nada de mí y que hay otra gente imputada, porque no me parece que decir ahora que otro es culpable venga al caso”, aseguró el letrado.

“Te quiero explicar esto que se dio porque me interesa que sepas mi posición”, lo interrumpió la panelista. “Yo no estoy hablando de una responsabilidad de mala praxis porque ya sé que no sos médico, pero me extraña la ajenidad con la que hablás del cuerpo médico tratante, como si fueran paracaidistas que nadie sabe cómo llegaron allí. Y sabemos, y está acreditado en el expediente, que estaban todos bajo tu órbita. Y vos sabés que la hipótesis que hoy labura la fiscalía tiene que ver con un cuerpo médico que quizá sabía cuál era el tratamiento médico indicado y que, sin embargo, hacía lo que iba pudiendo para no afectar el negocio. Vos los elegiste. Hay órdenes de Maxi Pomargo (cuñado de Morla) a Leopoldo Luque, algunas en tu nombre”, disparó Calabró.

“No afirmes algo que no es”, la frenó, mirándola con furia. Luego, Morla recordó al mencionado Rossi. “Vos podés tener un cuñado y no estar de acuerdo con lo que dice. Ella tiene un cuñado con el que piensa distinto. Hay algo más grave que él dice: ‘Si lo llevamos a lo de Gianinna lo perdemos’. Y te lo explico: el odio que tienen Dalma y Gianinna para conmigo es evidente, pero yo era el apoderado de Diego desde hacía 8 años. ¿Qué íbamos a perder? Evidentemente, si Pomargo trabajaba de hacerle trámites y ser custodio de coso, lo llevás al country de Gianinna y no entra. Dice: ‘lo perdemos’ porque pierde él el trabajo. Todo pareciera que está inclinado para que se piense que fue Morla”, afirmó él.