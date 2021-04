Morla y la entrevista que hará estallar todo: "Diego estaba peleado a muerte con sus hijas"

Desde la muerte de Diego Maradona, el único que se mantuvo en silencio hasta ahora fue su abogado Matías Morla, quien fue y es muy duramente criticado por Dalma y Gianinna, las hijas del "Diez".

Las chicas lo acusan al letrado de haber dejado morir a su padre y de haberse aprovechado de su complicado estado de salud para sacarle dinero, y aunque hasta ahora Morla no se defendió públicamente, trascendió que le brindó una entrevista exclusiva a Jorge Rial para el lanzamiento de su nuevo programa TV nostra, el cual saldrá al aire el lunes 5 de abril por el canal América.

Morla se defenderá públicamente en una entrevista con Jorge Rial.

Más allá de que hasta ahora no se conocen detalles de contenido de lo que dijo el abogado, sí es verdad que desde la producción del programa ya mostraron unos pequeños momentos de la entrevista en la que se escucha claramente como Morla se defiende de las acusaciones.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Y ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. A mi de esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie", sostuvo.

En otro fragmento, también se puede oír que el letrado asegura que antes de su muerte Maradona tenía una muy mala relación con sus hijas Dalma y Gianinna.

“¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado", dijo.

Hasta ahora, Morla solo usó sus redes sociales para despedir al ex futbolista, y para dejar en claro que el abogado y pareja de Verónica Ojeda (ex del futbolista y mamá de Dieguito Fernando) mintió en televisión respecto a unas afirmaciones que dijo sobre él.

Aún así, el letrado todavía no contó cosas íntimas de su relación con Diego, ni tampoco habló de los secretos ocultos de la familia Maradona.

Por otro lado, en Intrusos contaron que pronto saldrá a la venta The Maradona Opus, un libro de una editorial inglesa que detalla la última entrevista que brindó el máximo ídolo popular argentino, y que solo cuenta con una tirada de 1010 ejemplares firmados por él.

Morla era el abogado de Diego hace años.

Considerado como una edición de lujo y exclusiva, la publicación cuesta 1500 euros (aproximadamente 170.000 pesos argentinos), solo está en inglés y con la compra del libro vienen un par de guantes para poder manipularlo.

Sobre esto, el periodista Rodrigo Lussich adelantó lo que el Diez dijo allí semanas antes de morir sobre las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.

“Si hay algo de lo que me arrepiento en la vida, es de no haber experimentado con mis hijas lo que debí experimentar con ellas por culpa de mi enfermedad”, aseguró Diego Armando Maradona, haciendo una clara alusión a los problemas que tuvo por sus adicciones.

“Perdí muchos años de estar con mis hijas y no pude comprar ese tiempo ni con todo el dinero del mundo”, afirmó en esa última entrevista, una versión muy distinta de la que ahora contó Matías Morla.