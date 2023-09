"Mostralas, rancia": Juliana Díaz apuró a Camila Lattanzio por meterse con su ex

Cuando parecía que reinaba la paz entre los ex participantes de Gran Hermano, estalló una bomba que culminó con peleas, terceros en discordia, mentiras, chats comprometedores y en el medio, un intento de suicidio que al parecer, fue falso. ¿Quiénes son los protagonistas? Las peleas que hubo dentro de la casa y al terminar, quedaron de lado y ahora el foco lo pusieron Maxi Giudici, Juliana Díaz y para sumar, Camila Lattanzio.

La mayoría de los conflictos que se dieron dentro del reality y que continuaron por fuera una vez terminado, supieron ponerle punto final cuando parecía que se tornaba algo imposible. De hecho, llegó un momento en el que la mayoría de los ex hermanitos se mostraban sumamente unidos en sus determinados grupos, pero sin confrontar con otros como lo hacían antes.

Aun así, todo eso duró pocas semanas y, repentinamente se dio uno de los cruces menos esperados: Giudici y Díaz se separaron, él se intentó suicidar, ella lo ayudó, luego se criticaron mutuamente y como si fuera poco, metieron a Lattanzio como la tercera en discordia de su relación, lo cual hizo que las redes sociales ardan siendo testigos de sus encontronazos.

Los motivos de su separación fueron que no se llevaban bien el uno con el otro, y hasta el oriundo de Córdoba declaró que le generaba “envidia” ver como su novia estaba convocada para participar del Bailando por un Sueño, mientras él se encontraba sin trabajo ni ninguna propuesta laboral. Lo que supuestamente era una relación de amor, se convirtió en algo sumamente tóxico en donde en vez de enorgullece por los logros, peleaban por ver a quién le iba mejor.

Pero después de haber vivido casi una semana muy intensa en donde Giudici intentó quitarse la vida en base de alcohol, debido a su mal momento laboral y la ruptura, las aguas se calmaron y salió a la luz una nueva problemática para que la paz sea lo último que se dé entre los dos: Camila Lattanzio resultaría ser la tercera en discordia.

Es que la ex participante de Gran Hermano se vio expuesta en el conflicto, debido a que, supuestamente ella, fue “Tini” la que confesó que quien era su novio había intentado coquetear con Lattanzio, cuando habían quedado en mantenerlo en secreto para no tener que protagonizar un escándalo mediático. Spoiler alert: quedaron los tres envueltos y mal parados.

Fue en el programa La Jaula de la Moda en que Lattanzio se acomodó en el sillón y se predispuso a contar su verdad, en la cual afirmó que Maxi le enviaba mensajes, que ella nunca respondió y que había hecho un trato con Juliana para mantenerlo en secreto y cuidarse entre las dos, pero la ex hermanita lo rompió.

"¿Existen esos supuestos chats?", le preguntó Horacio Kabak. "Siempre de parte de él, de mi lado nunca le contesté. Mismo el día que le pasó esto a Maxi, que ojalá que esté bien, me puteó de arriba a abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé", reveló Lattanzio. En el programa mostró a los panelistas todas las conversaciones, las cuales prefirió no hacer públicas.

"Esto viene desde hace un montón de tiempo", reconoció Lattanzio, quien expuso que en persona le "había tirado un comentario fuera de lugar". Cuando le preguntaron a qué se refería, ella contestó: "Si a mí me dicen que soy la tentación de alguien, para mí está fuera de lugar", sentenció. "Estábamos en un asado, agarré y me fui disimuladamente. Yo había intentado hablar con Juli personalmente, tengo los mensajes donde le digo 'cuando quieras nos juntamos en persona'. Era mi amiga", agregó.

La bronca de Camila pasa porque la joven de Venado Tuerto había hablado con ella y le había dicho todo lo contrario a lo que dijo después. "El día anterior a que se dé la separación pública, Juli me llama y yo, como no había tenido la oportunidad de verla en persona, se lo confirmo por teléfono. Me dice: 'vos negalo, no digas nada'. Yo al otro día me levanto y me llenaron de mensajes diciéndome que ella lo había contado", recordó. "Me enteré porque lo contó Juliana y supuestamente era mi amiga y fue antes de que se separaran públicamente. Nunca en mi vida me tildaron de gato. Soy una persona con códigos realmente", lamentó.

"Una cosa es decir que te fueron infiel, y otra cosa es decir: 'me separé porque encontré chats con tal', ensuciarme a mí", protestó. "Lo que habrá encontrado Juli. No sé qué vio, pero cuando me preguntó le dije todo. Es como que Maxi me hablaba en incógnita, entonces está todo borrado. Entonces cuando quise pasar el chat, no había nada", explicó.

Kabak leyó alguno de los mensajes del cordobés. "¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Ojalá tengas lo que te merecés", le escribió, según el conductor. "A mí como que siempre me toman por boluda", se quejó Lattanzio, quien contó que el joven siguió intentando hablar con ella luego de que se hicieran públicos los cruces entre la pareja y ella. Y que así fue como Maxi hasta le escribió desde números privados.

Sin dudas que Lattanzio logró lo que consiguió: que en las redes se hable de ella y poder contar su verdad dejando expuestos tanto a Maxi como a Juliana. Aun así, a quien no le cayó para nada bien, fue a la ahora participante del Bailando, que apuntó con todo mediante su cuenta de Twitter tratándola de una "muerta" que "no sabe de donde resurgir".

“Camila Lattanzio otra muerta que no sabe de donde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’ no es contradictorio? Me canse de escribirte, hasta te mostré una captura donde Ángel De Brito me pregunto y le dije que no tenías nada que ver qué era todo mentira y nunca me respondiste!! Así que no te vengas a ser la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando”, escribió.

Horas más tarde, sin mencionarla y dejando el tweet como quien dice al pasar, Lattanzio aseguró en su cuenta oficial: "Lo único que voy a decir es que por suerte tengo captura de todo, besos”. Pero la pelea no terminó ahí. Como si fuera poco, Giudici retrucó con una contundente respuesta: “Y mostralas rancia, mira si te voy a decir que no digas nada para no agravar la situación y después me voy a auto hundir contándoles yo a los medios? Deja de querer ensuciarme vos a mí. Además sinceramente me da hasta vergüenza”.