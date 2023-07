¡Muchachos, ahora nos venimo' a separar! Tini, De Paul y las evidentes señales de ruptura

Los rumores que indican que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían separados comenzaron hace pocos días. Y es que si bien las versiones sobre la eventual crisis que atraviesa a la cantante y al futbolista llevan algunas semanas, todo de acrecentó cuando la periodista Paula Varela afirmó en vivo que se terminó el amor entre ambos.

"Tengo confirmadísima la separación", aseguró Varela en ¿Qué pretende usted de mí?. "Lo que me dicen es que no ha habido falta de amor", aclaró la conductora, para luego explicar que la pareja se habría distanciado por la carencia de proyectos en común. "Él, que es padre y está en otra etapa de la vida, ella, que tiene muchas cosas por delante", agregó.

La distancia entre Tini y De Paul comenzó a notarse en las últimas semanas, cuando los "me gusta" y los comentarios positivos por parte del deportista del Atlético de Madrid dejaron de figurar en las constantes publicaciones que la artista sube a su Instagram. Vale recordar que Tini se encuentra haciendo una gira por España, donde dio shows en Murcia, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades del país ibérico.

Fundamentalmente las reacciones del mediocampista no aparecieron en la última publicación de Stoessel, donde se la ve con un rotundo cambio en su look, tras teñir su pelo de color rojo. A diferencia de anteriores posteos, donde el "like" de Rodrigo estuvo presente, no fue así en este, lo que encendió las luces de alarma.

La cantante venía de anunciar que sufría ataques de pánico, justo antes de que comience su gira por Europa. "Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza", confesó durante un show en Cataluña. "Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias", agregó ante su público.

Como para ejemplificar el ida y vuelta que había en redes sociales entre los dos tortolitos que estuvieron juntos mientras él salía campeón del mundo en Qatar 2022, tras confesar su padecimiento posteriormente en una publicación, De Paul le dejó un mensaje de aliento y apoyo para su novia. "Estoy muy orgulloso de vos. De quién sos y de tu fuerza. Te merecés todo lo bueno. Te amo", escribió.

Luego, en una historia que subió, también tuvo palabras de motivación y apoyo para con quien fuera su pareja. "La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil, sé cómo luchás y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brilla, siempre con vos... Te amo", le había dedicado.

También ya quedaron atrás los posteos dedicados entre sí, como los que hacía meses atrás el futbolista. "Se todo lo feliz que te mereces, este es el tiempo, estás de pie, de pie sobre la experiencia, sostenida por tus amores y llena de sueños, con tu convicción y tu amor, sobre todo por vos y por eso que sos, que hacés y que das. Es este el momento, TU momento. El momento para disfrutar de todo lo que tenés por delante", le dedicó Rodrigo a la cantante. "Muchas cosas los fueron distanciando", reveló la periodista que tuvo la primicia. "Están en ese momento de reelegir caminos y hoy están separados", concluyó.

Lo cierto es que Ángel de Brito reveló que pudo hablar con los protagonistas y ellos se encargaron de desmentir los rumores de separación. "De la boca de los protagonistas: no están separados", escribió el conductor de LAM y cerró: "Ayer estaban tomando mate tranquilos mientras leían los rumores".