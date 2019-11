Mucho rock, una visita ilustre y algo de teatro: la agendita para este fin de semana

MÚSICA

Julieta Laso, ex cantante de la Orquesta Típica Fernández Fierro, mostrará en vivo las canciones de su segundo álbum solista, Martingala, en el cual repasa distintos ritmos del folclore del mundo. El show será el viernes a las 22 en el CAFF (Bustamante 772) con entradas a 300 pesos.

Rocanrol barrial. Luego de recorrer el interior del país con su gira Marginados y de agotar dos shows en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7800), La 25 sumó una nueva fecha en el mismo espacio para el sábado a las 21. Las anticipadas pueden conseguirse en Locuras (Once y Morón), Rivadavia Rock (Floresta), El Buho Rock (San Justo), La Esquina (San Miguel), Qeelback (Lomas de Zamora y Lanús y Quilmes) y por Sistema TuEntrada.

Disco nuevo. De la mano de su nuevo álbum Seremos Primavera, Eruca Sativa se presentará este viernes desde las 19 en Museum (Peru, 535). Antes, se presentará la banda Ninja y después habrá show del power trío femenino mexicano The Warning, quienes estarán presentando su disco Queen of the Murder Scene. Los tickets están a la venta en Livepass.com.

Visita europea. Con las entradas de sus dos fechas iniciales agotadas, Manu Chao agendó una nueva presentación para este domingo en El Teatro Flores (Av. Rivadavia 7800). El cantautor franco-español tocará en formado acústico con tickets disponibles en TuEntrada.

Un clásico. Con una carrera integrada por 12 álbumes de estudio, Babasónicos publicó Discutible, álbum que los llevó otra vez a girar y a presentarse el sábado en el Luna Park (Av. Eduardo Madero 420). El show promete una puesta en escena intimista y tiene entradas a la venta en la web del estadio.

TEATRO

La compañía teatral OXO presenta este domingo su versión libre de El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, en el Rosedal de Palermo a las 15,16 y 17 con entrada a la gorra. En la obra, Bassanio, un joven veneciano, trata de ganar la mano de Porcia, una rica heredera. Así, le pide un préstamo a su amigo Antonio que a su vez se ve obligado a pedirle el dinero a Shylock, un poderoso prestamista que le impone terminantes condiciones.