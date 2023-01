¡Mugriento y sucio! Wanda discriminó a un fan que le pidió una foto: su prontuario "racista"

Wanda Nara pasa instalada junto con sus hijos en la Laguna del Diario, Punta del Este. Allí divide su tiempo en placer, familia y negocios. Cuando no está disfrutando del sol en la playa, se muestra con sus hijos y ya por la noche, participa de shows y acepta invitaciones a los eventos más top de la ciudad uruguaya. Por ejemplo, la ex de Mauro Icardi (asegura que se separó en octubre 2022) participó de la conducción de un desfile.

También fue a ver a David Guetta con su hermana, Zaira, sus mejores amigos, entre ellos el estilista Kennys Palacios, con Marcelo Tinelli y las hijas del conductor. Pero en las últimas horas, la modelo vivió una serie de desafortunados momentos que logró sortear como pudo. Primero atravesó una situación verdaderamente incómoda cuando el productor Luis Cella intentó darle un beso, en medio de la pista de la Bresh, y la mediática lo escrachó en sus historias.

La secuencia fue registrada desde lejos por el teléfono de un testigo y el el video se viralizó rápidamente en las redes. En el clip se la puede ver a la mediática mientras baila junto a su amigo Kennys. En ese momento se aproxima Cella, quien no lo duda y trata de darle un pico a la empresaria. “Si al próximo Mundial, el Dibu no llega, acá estoy, atajando todo”, escribió Wanda al compartir el inusual momento que le tocó vivir.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe remarcar que esta no es la primera vez que Wanda protagoniza un desagradable momento por culpa de este productor. Meses atrás, la hermana de Zaira estuvo como invitada en el programa Red Flag, para Luzu TV!, y le reprochó a Cella, el productor que la había llevado a ese piso, que cuando estaban en el especial que grabaron con Susana Giménez en 2021 la invitó a pasar una noche en un hotel de París, sin importarle que ella estuviera casada.

En diálogo con los integrantes del ciclo que se emite por YouTube, Wanda había sido consultada sobre cómo le gusta que la conquistaran. “A vos te gusta el face to face”, le dijo Belu Lucius. “Sí. Tenés que ser un poco original. Me gusta algo así. El fueguito es como un quemo total”, replicó la empresaria, en referencia a la clásica reacción en las redes. “¿Qué es ser original?”, buscó saber la panelista.

Fue ahí cuando Wanda dio a conocer el costado oculto del productor: “Bueno, no sé, hay alguien en el estudio que reservó un hotel esa misma noche delante de marido, todo. No le importó nada ¿Sabían esto? Yo soy rebuchona. Encima, en una cena, le dije (a Mauro) ‘él me invitó a un hotel’”, arremetió. “Luis, ¿vos hiciste eso?”, fue la primera reacción de los integrantes del ciclo y Cella, con tal de defenderse, afirmó que no había ocurrido como lo contó Wanda.

De acuerdo con el productor, entrevistar a Wanda en Paris junto a Susana y para ello, alquilaron la habitación de un hotel on la Torre Eiffel de fondo. "En un momento, Wanda dice ‘ay, sería lindo quedarme a dormir acá”, comentó Cella. “Si, boludo, pero no decía con vos. No fue que te tiré onda”, comentó, frente a las risas de todos. El productor siguió con su relato. “Tomé el dato y le dije, ‘si querés te banco y dormimos juntos esta noche’”, sentenció.

Grave denuncia por discriminación contra Wanda Nara

Pero sin dudas, el momento más incómodo de la noche lo vivió junto a un fan identificado como Carlos Piriz, de 26 años. “Esto pasó y tiene que ver con la empresaria Wanda Nara, con una supuesta agresión que recibió un fan”, comenzó informando Juan Etchegoyen en Mitre Live, para luego dar paso a la palabra del periodista Martín Lema, instalado en Uruguay.

Según detalló, fue contactado por un vendedor de remeras que se encontraba pintando una casa en la zona de José Ignacio y allí se toó con Wanda, a quien le pidió sacarse una foto. De acuerdo con la "víctima", admira a L-Gante y a la ex de Icardi. “Para él Wanda es como una genia, e incluso la termina admirando más que a él. Y ahí fue cuando ella lo mira de pies a cabeza y le dice ‘con esa pinta que tenés de sucio no me voy a sacar una foto con vos, y se fue riendo”, contó.

El propio Piriz se refirió al mal momento que le tocó vivir y a la discriminación en carne propia que vivió a manos de la mediática. “Con lo que me dijo Wanda Nara me alcanzó, ya no quiero saber más nada, porque me acerqué a pedirle una foto y me dijo ‘no, mugriento, no te me acerqués, mugriento’, y yo no soy nada de eso, y así no se trata a un fan, Yo la sigo en Instagram, en Tik Tok, en YouTube, miro todo sus videos y las canciones de L-Gante”, confesó el joven.

Y agregó: "Yo solo le pedía una foto para tenerla de recuerdo porque siempre quise una foto de ella, y me vio y me contestó también que no me daba la foto porque tenía pinta de plancha, y se subió a un Mercedes y se fue. Me sorprendió la actitud que tuvo, no imaginé que fuera a tener esa actitud”.

La foto de Wanda Nara que generó polémica

En mayo del 2013, la por entonces esposa de Maxi López fue la protagonista de la escandalosa tapa de la revista Caras. Sucede que, dentro de una producción de fotos súper sexy en Génova, los internautas destacaron la imagen de la mediática usando un vestido de diseñador muy sensual, cartera modelo Birkin de Hermès y celular de última generación en mano, junto a su mucama negra, vestida con uniforme y cofia, amasando en la cocina.

En la revista, Wanda se refirió a la relación con su empleada: "Me gusta mucho ocuparme de los quehaceres de la casa. Ahora ya no conocino porque contratamos a una cocinera experta, que nos deleita y malcría con sus platos. Ella se convirtió en mi gran compañera. Tomamos mate juntas y charlamos. Es un alivio porque ya no me siento tan sola".

Sin embargo, la imagen generó polémica en las redes sociales, varios medios la levantaron y algunos famosos opinaron al respecto. Juan Pablo Varsky la calificó como: "La foto del día", tras retuitear un mensaje de Flor Halfon, su ex compañera en No somos nadie, por FM Metro.

En Perros de la Calle, el programa de Andy Kusnetzoff en la misma radio, también había hablado del tema y tanto el conductor como sus compañeros analizaron la imagen, concordaron en la polémica y remarcaron el notorio antagonismo entre Wanda y su empleada. "Wanda Nara y su foto del siglo XIX" i "Seamos realistas, por tener millones de cartera y sacarte una foto con tu mucama no sos mejor persona. Me parece triste su vida", habían destacado en Duro de Domar.

Su ex empleada la denunció por "trata de persona y reducción a la servidumbre"

Carmen Cisnero Reboledo se hizo popularmente conocida por denunciar públicamente que Wanda Nara la había dejado varada en un campo de Milán, Italia, y que no le había pagado el sueldo en casi tres años. La ex empleada doméstica de la familia Icardi-Nara había denunciado que la empresaria no solo le pagó una sola vez en casi tres años de trabajo, sino que además la había dejado varada en Europa. “Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘sí, mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae”, había denunciado la mujer.

De acuerdo con Carmen, vivió momentos de profundo abandono y desidia en Milán. “Ahora estoy sacando una cantidad de ratas del cuarto donde dormía a los chicos, donde está la sala de máquinas. Hay ratas muertas y mucho olor a podrido. Tuve que ponerme guantes para sacarlas. La verdad que me siento destruida, destruida. Me quiero ir”, contaba Carmen con la voz quebrada en uno de los audios que trascendió meses atrás.

Luego de exigirle a Wanda, por audio y de manera pública a través de los medios, que le pagara el pasaje de regreso a la Argentina, Carmen llegó a Ezeiza y fue recibida por un móvil del programa Mañanísima donde se animó a hablar sobre los hijos de la modelo, a los cuales calificó de "amorosos” y del calvario que transitó los últimos días en la casa de campo que la familia Icardi-Nara tiene en Milán.

La mujer, quien trabajó durante varios años con Wanda, estuvo acompañada de su amiga íntima, la tarotista Fabiana Aquín, quien dio muchos más detalles del infierno al que Carmen fue sometida durante su estadía en Europa. Según contó, su amiga pasó "sufrimientos y pesares" durante su estadía en Milán y reveló que la familia de Wanda le revisó los pantalones y la ropa a Carmen antes de que ella pudiera empezar a hacer las valijas para ver si se robaba algo.

Cabe mencionar que Wanda estalló de furia, se cansó de Carmen y le inició acciones legales en Milán. “El fiscal y el Juez determinaron que no hay delito ni existió ninguna de todas las acusaciones que tan libremente nos adjudicaron. Espero que la prensa dedique la misma cantidad de horas para hablar de este sobreseimiento. Como le dedicaron a tanta mentira. Gracias”, anunciaba Wanda en noviembre en su cuenta de Twitter.