Muna, la heredera de Gastón Pauls y Agustina Cherri, y su paso artístico por Nueva York

Si de teatro musical hablamos, Broadway es la mayor referencia en el mundo, siendo considerado el distrito teatral más importante del globo terráqueo: sus 40 salas ubicadas a lo largo de esa zona en Manhattan generaban anualmente, antes de la pandemia de coronavirus, más de mil millones de dólares con la venta de entradas a más de 10 millones de espectadores. La tradición se remonta a principios del siglo XIX y está directamente relacionada con el diseño urbano de Nueva York. Actualmente, el barrio de los teatros va de la 40th St. a la 53rd St. y es parte del corazón de Manhattan. Además de ser una de las primeras zonas que suelen visitar los turistas.

Con tan solo 12 años, Muna -la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri- viajó a comienzos de año a Nueva York para perfeccionar sus dotes en la actuación y el canto. Acompañada de su padre, la adolescente fue compartiendo todo su recorrido en las redes sociales, donde tiene más de 600 mil seguidores, desde que llegaron a Estados Unidos hasta que finalmente retornaron a Buenos Aires.

Durante su estadía en La Gran Manzana, la joven se formó en el instituto Go Broadway, una iniciativa de raíces argentinas fundado por Valentina Berger, quien solo tenía 18 años cuando abandonó la Argentina para cumplir sus sueños: aplicó para una beca para hacer un curso de verano de comedia musical en la Universidad de Nueva York luego de finalizar sus estudios en el Michael Ham, un colegio inglés en el que, aclara, tenía un trato muy interesante hacia el arte.

A lo largo de los años, Berger supo cómo conquistar La Gran Manzana gracias a su amor por el canto, el baile y la actuación en medio de ese mar de colores y luces de neón que mantienen viva la fama de Broadway como hogar de los mejores espectáculos musicales del mundo en Times Square. Fue así que fundó Go Broadway, un programa de formación con base en Nueva York, por el que ya pasaron cientos de alumnos, entre ellos famosos.

Sin ir más lejos, Karina “la Princesita”, Angela Torres, Florencia Otero, Germán Tripel, Emilia Attias, Vida, la hija de Dante Spinetta; Franco Masini y Candela Vetrano, entre otros, pasaron por el programa. De hecho, el programa New York Program 2022 de GO Broadway tuvo su cierre en el National Opera Center cerró el 13 de febrero y Muna recibió su diploma avalado por la universidad Manhattan College.

Sobre el logro de Muna Pauls Cherri, Berger remarcó: “Agustina y Gastón son un ejemplo de cómo acompañar a una hija artista. Están en cada detalle, siempre presentes y respetando los tiempos de su hija. Es muy lindo ver padres que apoyan a pleno este camino que eligió Muni desde el amor, el cuidado y la formación. Estamos felices de haber compartido con Muni estos días en GO Broadway y esperamos recibirla de nuevo en el futuro!”.

Cherri contó hace un tiempo durante una entrevista que desde pequeña Muna ya le pedía ir a castings para trabajar en televisión y que, de alguna manera, Gastón y ella siempre se las arreglaron para encontrar una excusa que postergara esos proyectos. Durante su estadía en Nueva York, padre e hija tuvieron acceso a las obras más grandes de Broadway como: Chicago, Moulin Rouge, Dear Evan Hansen, Six, Hamilton, Phantom Of the Opera, Wicked, entre otras.

Sobre el viaje que compartió junto a su hija, el conductor de "Seres Libres" remarcó: "Hermosa experiencia en todo sentido, primero por la calidez de la gente de GO Broadway, Valentina Berger le pone un amor y dedicación artesanal y una energía que le hace sentir a los que van tanto niños como adultos, que están en casa y no es tan fácil por que hace frío, están en una ciudad extraña, en todo momento todos y todas se sienten como en casa. En el caso de Muna, con un cuidado, respeto y amor la han tratado que para mi fue hermoso, agradezco y recomiendo además, estoy agradecidísimo".

Durante su estadía en la Gran Manzana, la joven se encontró con Cris Morena, que también estaba de paseo allí junto a su nieta Azul Giordano. “Me llevo enseñanzas, amistades y miles de anécdotas para contar por el resto de mi vida. Es el fin de este viaje pero es recién el principio de nuestra formación para poder ser mejores personas, y artistas”, dijo la adolescente al abandonar la gran ciudad estadounidense.

El año pasado, Muna había cumplido su sueño de subirse al escenario del Luna Park a cantar con Luciano Pereyra. “Parece un sueño pero no lo fue, y si lo pienso bien no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años atrás aquel recital, como los cientos que vi tuyos, te acompañé por todos lados, siempre juntos como amigos y familia compartiendo la vida", le escribió Cherri en las redes al cantante por entonces.

Y le agradeció: "Pero ese concierto fue distinto, llegamos juntos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca, y sí, alguien crecía dentro mío, Muna estaba en camino.... La viste nacer, crecer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guías en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable. Por primera vez pisó un escenario y fue en el Luna Park y de tu mano. Te amo amigo mío”.