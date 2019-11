Mundo Showmatch: Fede Bal presentó a su novia y Tinelli terminó en una clínica por un resbalón

Marcelo Tinelli es, sin lugar a dudas, el mejor conductor de la televisión argentina. En medio del trajín que conlleva el Súper Bailando, Marcelo Hugo se las ingenia para liderar la tabla del rating los días de semana con su habitual programa de bailes, polémica y show. Todo lo que ocurre en el programa genera repercusión: este jueves Fede Bal presentó a su nueva novia.

Pero la astucia a la hora de manejar los hilos del programa no pasan desapercibidos, como tampoco los comentarios que suele hacer mientras espera por los participantes. Sin ir más lejos, casi al pasar, contó que protagonizó un blooper durante la noche del jueves 21 de este mes en una cafetería que lo llevó a ser atendido en una clínica.

Con suma seriedad, mientras Fede Bal y Lourdes Sánchez intentaban contener la risa, Tinelli dio detalles de lo ocurrido y contó: “Se me quedó dormida la pierna. Estuve una hora con la pierna cruzada mirando el teléfono y, cuando me levanté, es como que no tenía la gamba. Se me dobló el pie, caí contra un tacho y me agarré de una columna mientras todos se me cagaban de risa".

Tal y como ocurría en ese momento en el piso, el conductor contó que alrededor de 150 personas se le “caga...” de risa y siguió: "Vinieron dos chicas que me dijeron: '¿Querés que llamemos a un médico?', y ahí reaccioné y dije: '¿Qué medico? Si estoy bárbaro'. E intenté dar otro paso con la pierna izquierda, que seguía dormida y me volvía caer sobre un cesto de café y me agarré de las dos chicas".

En ese momento las risas se multiplicaron en el estudio durante la previa del baile que iban a llevar a cabo Fede y Lourdes. "Salí caminando con un dolor... Pero con una actitud tremenda. Caminé una cuadra y le dije a mi hijo: ' Llevame a la clínica porque me muero'. Me hicieron una resonancia y me confirmaron que me había hecho un esguince”, sumó Tinelli.

Y, muy divertido, sentenció: “Menos mal que me llevó Francisco". Según contó, para evitar un papelón mayúsculo al otro día volvió al café "a buscar las cámaras de seguridad" para que sus hijas y su mujer, Guillermina Valdés, pudieran ver el paso de comedia que protagonizó.

Fede Bal presentó a su nueva novia en la pista

Antes de hacer la coreografía basada en el tema “El beso”, de Abel Pintos, Fede Bal aprovechó ese momento romántico para presentar a su nueva novia: Melina Carballo. La modelo estuvo presente en el estudio y dio detalles de la relación que lleva con el hijo de Carmen Barbieri. “Nos vimos en un boliche en Uruguay y hubo un flechazo”, disparó, visiblemente nerviosa.

“Conocí a una persona muy diferente a la que veía en la tele. Nunca me había parecido atractivo porque me parecía superficial, pero hablamos de un montón de cosas, hasta de alquimia. Tuvimos tremenda conexión. Yo le doy para adelante”, afirmó la modelo uruguaya y le dio un beso a Fede, quien redondeó una buena noche y obtuvo 20 puntos en el folclore.