¡Muñeco Gallardo eliminado! Alina Moine está de novia con el ex de Cande Tinelli

Desde hace años, la vida sentimental de Alina Moine es una obsesión para muchos. Y sí, sobre gustos no hay nada escrito, afirma el viejo saber popular, y con mucha razón. Por eso, tras su largo romance con el ex puma Fabián Turnes; su relación con el ex entrenador de Las Leonas, Charlos ‘Chapa’ Retegui; y su brevísimo pero polémico affaire con Marcelo Gallardo, la conductora decidió blanquear quién es el hombre que le da amor y felicidad.

Lo llamativo fue que antes de eso, un rumor la vinculó directamente con Marcelo Hugo Tinelli, el capo de las noches en El Trece con su Canta conmigo ahora, y quien se separó de Guillermina Valdés hace muy poco tiempo. Por supuesto, desde el círculo íntimo del conductor salieron a desmentir esa relación. Fue Luciano El Tirri Giugno, actual jurado del programa y primo hermano de Tinelli quien desechó esa teoría amorosa.

En ese panorama, los focos de incendio mediático de Alina era diversos. Por eso, primero decidió guardar silencio. Y más tarde desestimar el romance con Gallardo. “Yo estoy sola”, dijo Moine. Y completó: “Marcelo y yo somos muy amigos”. Entre tanto, la ex esposa del director técnico de River Plate, Geraldine La Rosa, dejaba trascender llamativos mensajes en Instagram para desestimar el noviazgo.

Seguramente harta de tantos rumores y extrañas vinculaciones amorosas, Alina cortó por lo sano y blanqueó a su nueva pareja. El nombre del muchacho en cuestión es Federico Giuliani, tiene 31 años y es ex futbolista. Su última experiencia fue como delantero en Belgrano de Paraná club que milita en el Torneo Federal B.

A principios de 2020, antes de que se desatara la pandemia de coronavirus y la consecuente cuarentena, el futbolista estuvo de novio con Candelaria Tinelli. La relación se dio gracias al contacto en común que hizo Lisandro López, amigo del delantero y novio de Micaela Tinelli. Pero el noviazgo duró poco. A mediados de 2020, sin poder tener contacto, todo llegó a su fin.

En la actualidad, el ida y vuelta de Giuliani con Alina se dio a través de las redes sociales. Primero se conocieron por amigos en común en Santa Fe. Después comenzaron a cruzar Me gusta en Instagram. Más tarde mensajes privados y finalmente, a través de WhatsApp. Hasta que llegaron los encuentros en la casa de la conductora y la relación comenzó a prosperar.

La cuenta de espectáculos y chimentos, Chusmeteando, dio a conocer la primera imagen de la pareja. Además confirmó que él estuvo en el cumpleaños que Alina festejó en Rosario. De breve paso por la Secretaría Técnica de San Lorenzo de Almagro, el presente de Giuliani está vinculado a la representación de futbolistas. El amor y el deporte siempre están presente en la vida de Alina.