Murió Cacho Fontana a los 90 años: cómo fueron sus últimos meses y el golpe de la muerte de su ex

Tan solo 24 horas después del anuncio de la muerte de Liliana Caldini, otro duro golpe sacudió el país: a sus 90 años, falleció la leyenda de la radio y la televisión Norberto Palese, más conocido como Jorge Cacho Fontana. El locutor -padre de Ludmila y Antonella, fruto de su relación de más de una década con Caldini- se hospedaba en la Clínica de Rehabilitación y Geriatría Inter Plaza, y en los últimos años pasó por momentos muy delicados de salud.

En julio del 2020, el legendario locutor había logrado superar uno de los momentos más difíciles: había dado positivo de COVID-19, luego de que se le realizara un hisopado por una serie de casos registrados en el geriátrico donde vivía desde hace unos años. Afortunadamente, en aquella oportunidad la enfermedad lo encontró asintomático y muy bien de ánimo, razón por la cual la superó sin problemas.

Pero no fue la única vez que Cacho atravesó esta enfermedad. El año pasado, en dos oportunidades (en febrero y abril del 2021), tuvo que ser hospitalizado por el mismo motivo. De hecho, su salud volvió a preocupar a raíz de un fuerte cuadro de neumonía derivada del coronavirus y debió ser internado en el Hospital Fernández. A pesar de su recuperación, varios medios habían dado la falsa noticia de su muerte que él mismo se encargó de desmentir.

Sin ir más lejos, el conductor volvió a su gran amor, la radio, para anunciar que seguía con vida: "¡Me quieren alargar la vida! Es una noticia que estuvo en juego varias veces en todos estos años. Les dejo un cariño muy grande, estoy muy agradecido. Me gané la vida pasando comerciales y avisos, y no diciendo barbaridades. Lo único que me ofende es que yo no lo merezco, por mi trayectoria de tantos años”.

Hasta el inicio de la cuarentena, allá por el 20 de marzo, Cacho Fontana estaba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo continuar porque integraba el grupo de riesgo de adultos mayores y no podía salir del geriátrico. Sin embargo, el 23 de abril de 2020 celebró su cumpleaños número 88 y durante una entrevista con El Trece había manifestado su deseó de poder volver a sus actividades pronto: “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan".

Durante aquella nota, el notable conductor, reconocido por "Odol Pregunta", el "Fontana Show" por Rivadavia, sus intervenciones en las transmisiones de Caffarelli desde el exterior para las peleas por el campeonato del mundo de Locche, Accavallo, Monzón, Galíndez, entre otros, había contado: "Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza".

El locutor siempre se mostró de muy buen humor y aseguraba que a raíz de esta pandemia, había que acostumbrarse a "esta nueva vida". “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos", había explicado.

Fontana se inició animando las noches del cabaret Chantecler y en el Tango-Bar invitado por Carlos Carella. Pero el gran amor de su vida lo conoció en 1949, cuando se convirtió en el locutor de Radio El Mundo de Buenos Aire. Allí estuvo hasta 1966: ese año se sumó al equipo que transmitió el mundial de fútbol de 1966 en Inglaterra con José María Muñoz y Enzo Ardigó.

Su mayor éxito, sin embargo, lo logró en los años '70, cuando condujo el Fontana Show, por Rivadavia. Por razones de salud, debió dejar ese programa en 1973 y volvió a esa emisora en 1982, conduciendo Sexta edición. Al año siguiente, produjo el programa Radio reloj, por Radio Argentina, en donde entrevistó a Francisco Manrique por haber emitido un fuerte exabrupto contra el general Ramón Camps, lo que culminó en el levantamiento del programa.

En 1992 y 1993 volvió a Radio Nacional con su "Fontana Show" y en diciembre de 1999 regresó a la radio FM Ciudad con El espectacular de la ciudad un programa de comentarios, entrevistas y música dedicado al tango. En su exitosa trayectoria, protagonizó el Fontana Show durante 16 temporadas consecutivas, hizo famoso al programa de preguntas y respuestas Odol pregunta, y entrevistó durante cuatro horas a Juan Domingo Perón tras su exilio en Madrid.

Dueño de una voz única y vivaz, también condujo la entrega del Premio Nobel de Química, que fue en ese entonces para el doctor Luis Federico Leloir; cubrió desde Tokio la conquista del título mundial de boxeo de Nicolino Locche; presentó el recital de Sandro en el Madison Square Garden; fue el anfitrión junto a Lidia Elsa Satragno, Pinki, durante el último gobierno militar, del programa Las 24 horas de Malvinas, el primer teletón de la TV argentina destinado a recaudar dinero para el Fondo Patriótico Nacional de las Islas Malvinas. Durante su trayectoria, ganó 14 premios Martín Fierro otorgados por APTRA; obtuvo el Premios Konex de Platino otorgado por la Fundación Konex y el Premio Ondas español.