Murió Chico Novarro: el músico que marcó un antes y un después en el bolero argentino

El corazón se acelera, el estómago se llena de maripositas, las manos no acompañan, sudan irremediablemente, los labios esperan impacientes EL beso, ese beso que uno tanto desea. Esos mismos besos que acompaña la música, aquellas canciones de amor con las que recordamos los momentos más intensos de la vida: “Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo...”, cantaba Chico Novarro. De esa forma, marcó a varias generaciones. En la mañana del viernes, el autor de boleros y baladas murió. Tenía 88 años. Sus canciones, en cambio, vivirá para siempre e impulsarán a abrazarse, a entregarse al amor sin pensar ni siquiera un minuto en todo lo que pasa alrededor.

El cantautor hijo de padre ucraniano y madre rumana que nació en Santa Fe, creció en Córdoba y llevó adelante su carrera musical en Buenos Aires, y enamoró en el transcurso de su vida con letras maravillosas y frases de amor que hemos dedicado una y otra vez presos del amor que nos generó su música.

Además de ser un tremendo compositor, multinstrumentista y letrista, Chico fue uno de los impulsores de las canciones más populares de la música argentina. “Algo contigo” es sin dudas uno de sus mayores éxitos, sin embargo Novarro tiene un lado B que fue muchas veces criticado.

Corría el año ’60 cuando Novarro compuso enteramente su primer disco “Punto y Aparte”, que contenía los boleros más melosos de su época. Con el correr de los años, nuestro cantor fue insertándose al mundo más popular con intervenciones en el mundo de la televisión, por ejemplo fue presentador del programa “Tropicana Club”.

Fue la inserción en aquel mundo de plástico el que le dio la entrada a otros programas como “El club del Clan”, un programa de televisión con musicales que vio nacer a cantantes como Palito Ortega, Johnny Tedesco, Raúl Lavié, Lalo Fransen y la gran Violeta Rivas.

Contaba Novarro que tenía demasiados prejuicios con hacer música popular o introducirse en el mundo de la cumbia y el espectáculo, pero igual se animó. El resultado fueron canciones como “El Camaleón”, “El orangután” o el clasicón “Despeinada” que cantó hasta el hartazgo Palito Ortega.

Sobre esa canción dijo: “Esa cosa es mía, me da culpa”. Pero también reconoció que fueron esas mismas canciones las que le dieron fama a nivel internacional y dijo haber cobrado unos buenos billetines gracias a los ritmos fiesteros que sacaban al país de aquella beta grisácea, triste y melancólica que tiene la música porteña con el tango.

En esa etapa de su vida, Chico coqueteaba con la cumbia y el humor y fue aclamado por bandas de música tropical en toda Latinoamérica e hizo arreglos para el clásico “Un sobrero de Paja”. “Llevo la dispersión en la sangre”, decía modo de justificación por venir de un mundo de la música académica con esos grandes boleros, una voz de jazz y melodías refinadas.

Novarro contó “no me lo perdonaron”. Los críticos no entendían cómo el mismo compositor de “Carta de un León a otro” interpretado por el mágico Juan Carlos Baglietto era el mismo que cantaba “El orangután” dijeron por aquella época que eran “Los pecados musicales de Chico Novarro”. Sin embargo, el cantor dijo no arrepentirse ni un momento de aquellas canciones. Realmente un artista muy “camaleónica”.

Las causas de la muerte de Chico

Julieta Novarro, la hija del compositor contó que: “Venía con una deficiencia respiratoria, dos internaciones seguidas, era asmático y tenía un EPOC terminal. Todo lo fue debilitando, siempre genial de la cabeza pero el cuerpo ya no lo acompañaba”, expresó tristemente.

Cada argentino y argentina tendrá en su memoria una de las canciones del crisol de sonidos y voces de Chico Navarro que hoy nos dejó un legado implacable de ritmos que hicieron bailar, besar y llorar por igual ¡Hasta siempre cantor!