Murió el crítico de moda Mariano Caprarola: había sido operado por Aníbal Lotocki

Este jueves 17 de agosto, falleció el productor de moda y panelista en “La Jaula de la Moda”, Mariano Caprarola. Estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Tenía solo 49 años.

La noticia la comunicó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter: “Falleció Mariano Caprarola. Estaba Internado en el IADT”, comunicó el conductor de LAM. En otro tuit, contó que el panelista de La Jaula de la Moda tenía problemas de salud, como consecuencia de las cirugías que le había practicado Aníbal Lotocki.

“Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra víctima más”, precisó.

Luciana Salazar, una gran amiga de Mariano, fue una de las primeras figuras en reaccionar ante la inesperada noticia: “Dios mío que horror!!! ¿Otra víctima de Lotocki? Ay su mama, por Dios. No lo puedo creer”, expresó.

En una de sus últimas historias de Instagram había salido de una consulta que se encontraba bien de salud. Sin embargo, según destacó Estefi Berardi: “Ayer lo habían operado para sacarle unas piedras, le bajó el calcio y estaban tratando de equilibrarlo, le pensaban dar de alta durante el día de hoy”.

La noticia causó una profunda conmoción en el ambiente artístico porque no se esperaba este desenlace. Según contó su amiga Sandra Borghi, se trataba de una cirugía programada y, en teoría, no iba a presentar mayores problemas.

“Estaba debilitado emocionalmente y en el organismo. Sus órganos en general estaban deteriorados, estaba mal de salud”, detalló Borghi en el programa Poco Correctos, del que el crítico formaba parte. Con una comunicación con el doctor de Caprarola, Sergio Javier Rossaroli, la periodista afirmó: “Mariano decía que estaba vivo gracias a usted”.

La panelista aclaró en el programa: “Venía haciéndose tratamientos similares a los de Silvina (Luna). Tenía un problema renal. Estaba depurándose las sustancias que tenía en su organismo”. Luego, añadió: “Tenía el calcio alto, se lo bajaron y le encontraron una piedra que tuvieron que sacársela con láser. Luego, pudieron estabilizarlo. Le quitaban la sonda y le daban el alta hoy mismo hasta que se descompensó de manera inesperada”.

Borghi reveló: “En este momento están Fabián Medina Flores y Claudio Cosano en la clínica esperando a la mamá de Mariano, que tiene 91 años, para comunicarle la terrible noticia, estamos todos shockeados”.

Además, reveló el último mensaje que le había mandado: “Estoy feliz. El veneno se fue de mi cuerpo, me queda sacarme unas piedritas”. Afirmó que esta operación era ‘simple’ y que se encontraba en la etapa final para terminar con la operación.

En diciembre de 2021, Caprarola fue uno de los invitados de Juana Viale y comentó la operación que se había realizado: “Yo me operé con un ‘médico’. En ese momento me interesaba la imagen, lo exterior. Lamentablemente caí en las manos de un cirujano que no era cirujano y que me aplicó una sustancia en los glúteos”.

En 2010 se había operado los glúteos con Aníbal Lotocki: “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”.

“Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”, indicó sobre su intervención quirúrgica.

Meses después, el productor de moda se sometió a otra operación con el cirujano plástico Sergio Rossaroli, con el objetivo de quitar el material que le había inyectado Lotocki: “Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo y durante mi operación me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro”, comentó en aquel entonces.

Por último, Mariano había señalado que tras enterarse de sus problemas de salud no volvió a comunicarse con Lotocki. “Durante años luché para sacarme algo que era innecesario, una sustancia tóxica que tenía en el cuerpo", sostuvo. "Desde hace 8 años busco la solución en Los Ángeles y en todos lados del mundo. Primero fueron los cálculos y luego la calcemia, por la que todo el tiempo estaba cansado...”, había afirmado Caprarola, quien detalló que había iniciado un tratamiento para quitarse las piedras que tenía en los riñones y le habían provocado calcemia, es decir, presencia de calcio en la sangre.