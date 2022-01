Murió el hermano de Caramelito, Martín Carrizo: "Decime por favor por dónde sigo"

Martín Carrizo, el músico y hermano de Cecilia "Caramelito" Carrizo, falleció en horas de la madrugada según confirmó la propia conductora en sus redes sociales. Tenía cincuenta años y desde hace años padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Decime por favor por dónde sigo", lamentó la ex animadora infantil.

"Gracias, queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias. Martín falleció hoy, 11 de enero, a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre", confirmó "Caramelito", al tiempo que compartió una foto en la que se los puede ver a ambos de pequeños.

El ex baterista de A.N.I.M.A.L había revelado en 2017, luego de tener que bajarse del show que el Indio Solari brindó en Olavarría, que le habían diagnosticado ELA. Hace sólo una semana cumplió cincuenta años y compartió un viejo video tocando la batería, en el que la enfermedad todavía no había avanzado.

"Hoy es mi cumpleaños. La verdad, pensé que no pasaba de Navidad, pero acá estoy. Estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas. Sigo latiendo y respirando. Les dejo este video, a mí me encanta; perdón el sonido, está grabado con una camarita de fotos. Los amo y feliz 2022".

Un mes atrás, Martín también compartió otro posteo en el que reveló el costado más cruel y doloroso de la enfermedad. "Estoy en el mismo infierno, muy agotado, para poder explicar gráficamente el uno por ciento de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse, con una de sus patas en mi cara. A eso, sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas. Si me encuentro escribiendo esto para todos, es porque soy un cabeza dura y mientras escucho a Los abuelos de la nada sigo queriendo mi recuperación".