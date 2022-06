Murió El Noba, después de nueve días en coma: el parte que confirmó el deceso

Lautaro Coronel, más conocido como “El Noba”, el trapero de la zona Sur del Conurbano, falleció luego de permanecer internado por más de nueve días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner en estado de coma y "mecánicamente ventilado” tras el accidente que sufrió el pasado martes 24 de mayo durante la tarde en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

"Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra Institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor", precisó el último parte del hospital.

El cantante de trap y cumbia 420 de 25 años impactó contra un Peugeot 208 mientras iba a bordo de su moto y sin casco en el cruce de Luis Braille y Solís, en Florencio Varela. Como consecuencia, fue trasladado al hospital luego de que el conductor del auto (al cual le realizaron un test de alcoholemia, que dio cero) llamara al 911 y a emergencias. “Su estado es desesperante”, habían dicho los profesionales que atendieron al músico en ese momento.

Desde entonces, todo fue preocupación en el entorno del artista. De hecho, cerca de las 21.30 de aquel martes había trascendido de fuentes oficiales que el diagnostico del músico era de “muerte cerebral”. Sin embargo, el Director del Hospital Mi Pueblo, César Moreno, decidió su trasladado al centro de salud de El Cruce, aclaró que El Noba tenía un coágulo cerebral y que era operable: “Está estabilizado y llegó inconsciente”.

El último parte médico emitido desde ese centro de salud había indicado que el cantante continuaba “en estado crítico y su pronóstico era reservado”. El informe además había señalado que el integrante de la movida musical conocida como “Cumbia 420″ junto a L-Gante, Perro Primo y DT Bilardo seguía requiriendo “apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras”. Por esta razón, recibía “medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición".

El caso quedó a cargo de la UFI Nº7, a cargo de la Roxana Giménez, quien, había imputado al conductor del Peugeot 208 por el delito “lesiones culposas” -la caratula seguramente pasará ahora a "homicidio culposo"- y encontró dos testigos que que confirmaron que “El Noba” antes de ser chocado por el Peugeot 208 blanco, como se pudo ver en el video que se viralizó del accidente, hacia wheelie y viajaba sin casco de seguridad.

Horas antes del accidente, el músico se había mostrado en las redes sociales arriba de su moto por la zona donde ocurrió el accidente. En una de los videos que subió, lo acompaño con una frase: “Vide e perro, vida insana. Vida de caravana”, escribió el cantante. “Conducía por la calle Luis Braille sin casco y haciendo wheelie. Pasó una loma de burro y bajó la rueda delantera", relató uno de los testigos.

Y agregó: "Luego, aceleró a toda velocidad hacia Solís y en ese momento el auto blanco lo impactó”. Esta frase fue sumada al expediente junto a la de otro testigo que dio la misma versión. Coronel sumaba millones de reproducciones en YouTube y Spotify, además de varias colaboraciones con otros músicos famosos como L-Gante y Perro Primo.

A causa del accidente, Vanesa Aranda, su mamá, había revelado que se mudó a una casa rodante frente al hospital para estar cerca de su hijo: “No me voy a mi casa, estoy en el Noba móvil”. La idea del motorhome, según contó, había sido de un amigo de su hijo. "Un amigo de mi hijo, Perro Primo -otro cantante de cumbia- lo vino a ver el miércoles pasado que era feriado. Nosotros estábamos enfrente, en una parrillita, y él dijo: ‘La mamá de El Noba no puede pasar frío’. Y nos mandó este motorhome que tiene de todo, está equipado. Los chicos, los amigos me traen las cartitas y cosas", había contado muy emocionada.

Sobre el accidente, Vanesa contó que su hijo le había avisado que se iba a cortar el pelo en su moto. “Yo le dije: ‘¡Ponete el casco!’. Me pegó el grito: ‘Ya vuelvo, má'. Salió sin casco y un rato antes de las seis me llamó su mánager porque el choque fue a dos cuadras de su casa”. Al mismo tiempo, la la mujer aclaró: "Fue una negligencia de mi hijo, yo nunca dije lo contrario. Le dijimos al hombre que estuvo en el accidente que estamos a disposición, no lo queremos perjudicar. Fue un accidente, nada más, no le eché la culpa a nadie, se juntó con la negligencia de mi hijo, nada más. Yo como mamá entro y veo que mi hijo está durmiendo. No es que estoy fuera de la realidad... ".