Murió Enrique Pinti a los 82 años: cómo fueron los últimos días del gran humorista

El actor y dramaturgo Enrique Pinti falleció hoy a los 82 años en el Sanatorio Otamendi. Fue internado en la clínica a principios del mes de marzo por complicaciones en su salud y, luego de permanecer una semana en la unidad de cuidados intensivos, había sido trasladado a una habitación común.

"Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente, su salud no le permitió concretar el 'Muy pronto' anunciado. Sin dudas, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino", publicó el Multiteatro Comafi en su cuenta de Twitter, junto a una foto de la marquesina con la que se anunciaba el próximo show de Pinti.

La salud del actor se complicó a principios de mes, después de una descompensación en su hogar. El cuerpo médico del Otamendi le realizó una batería de estudios para descartar complicaciones en su cuadro de diabetes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Estoy encerrado en mi casa desde el nueve de marzo porque me tomo las cosas en serio. Soy una bomba de tiempo y es mejor para mí y para los demás quedarme encerrado. Puedo hacerlo porque tengo una casa muy cómoda", reconoció en febrero del 2021 al periodista Pablo Montagna.

El actor permaneció en aislamiento, pese a la apertura de actividades durante la última etapa de la pandemia. "Me acompaña mi primo, una señora que me viene a cuidar y un masajista que viene tres veces por semana para que no se me abarroten las piernas, porque soy una vaca que nunca hizo nada".

Nacido el 7 de octubre de 1939 en Buenos Aires, el artista fue internado de urgencia y gravedad el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi, aquejado por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas, y aunque desde entonces experimentó mejorías, no logró reponerse de manera definitiva y murió esta madrugada.



Dueño de un estilo personal y versátil dominado por un humor punzante que desplegaba a inusitada velocidad verbal, Pinti transcurrió con éxito el ámbito de la televisión, la radio, el teatro, el cine, la literatura -ya que escribió 13 libros desde 1990- y hasta la música al grabar "Radio Pinti" (1991) junto a Charly García (quien lo consideraba el mayor rapero de Argentina) y Pedro Aznar.



En teatro, se dedicó tanto a obras infantiles como para adultos desde la escritura, dirección e interpretación y sus monólogos humorísticos de café-concert, en muchos casos reflexivos sobre la actualidad política, lo convirtieron en uno de los pioneros de la escena local de lo que después se rotularía como stand-up comedy en el país.

como "Historias recogidas" I y II (1973 a 1975 y 1978 a 1979), "El show de Enrique Pinti" (1980), "Vote Pinti" (1983), "Salsa criolla" (que desde 1985 fue un récord en el teatro de habla hispana, con 3000 representaciones, dos millones de espectadores y prestigiosos premios en su haber), "Pinti y aparte" (1992), "El infierno de Pinti" (1997), "Pericon.com.ar" (2000), "Candombe nacional" (2002 a 2004) y "Antes de que me olvide" (2010).Pintientre 1973 y 1986, período en el que coescribió todos los espectáculos de su amigo y produjo nueve obras con las que obtuvieron récord teatrales durante varias temporadas en el Maipo y el Teatro Liceo.Además, el dramaturgocomo "Chicago" para Nélida Lobato, "Filomena Marturano", "Yo quiero a mi mujer" y "Los locos Addams". También realizó la adaptación de las canciones de El joven Frankenstein, obra que protagonizó Guillermo Francella, y trabajó en la adaptación y como actor en comedias musicales como "Hairspray", "Los productores" y "Anything Goes".De los, compañía independiente creada en 1949 por Alejandra Boero y Pedro Asquini, donde actuó en obras teatrales y escribió y dirigió comedias musicales infantiles.Luego de actuar en la película "El secuestrador" (1958), dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por Leonardo Favio, en 1969 comenzó a hacer guiones para programas como "La Botica del Ángel", conducido por Eduardo Bergara Leumann, "Casino" y "La luna de Canela", además de escribir una versión de "Don Segundo Sombra".

Pinti también participó en gráfica en los setenta escribiendo la historieta de "El mono relojero", dibujada por Daniel Branca y publicada por la revista Billiken.Ya desde 1973 se dedicó con más especialización a los espectáculos unipersonales e incursionó en el género del café concert con su show "Historias recogidas" en el Teatro Latino de San Telmo, que se mantuvo hasta 1975.de gala bajo la dirección de Gerardo Sofovich, junto a Osvaldo Pacheco, Carmen Barbieri, Thelma Stefani, Tristán, Alberto Irízar, y un año después actuó en "El humor de Niní Marshall".Bajo la dirección de Antonio Gasalla, estrenó en 1982 "Pan y circo", en la que Pinti interpretaba personajes históricos como Nerón o la Reina Isabel, obra por la que fue invitado al Festival Latinoamericano de Teatro de Nueva York y fue premiado por ese espectáculo."Salsa Criolla", quizá su obra más reconocida, premiada y taquillera, se estrenó en 1984 en el Teatro Liceo y repasaba en un formato de musical de época la historia argentina desde el descubrimiento de América hasta la actualidad.

En cine, el actor tuvo roles secundarios en "Sentimental" (1981) y en la recordada "Esperando la carroza" (1985) de Alejandro Doria, en la que interpretó a un alcohólico llamado Felipe.

En la década del 90 también estuvo con Víctor Laplace y Federico Luppi en "Flop" (1990) y junto a Ricardo Darín en "Perdido por perdido" (1993), rol que le valió premios de los festivales de Cartagena y La Habana y un Cóndor de Plata.



En 1992 estrenó su propio ciclo televisivo: "Pinti y los pingüinos", con producción de Carlos Rottemberg y Daniel Tinayre, y en 1997 realizó giras presentando sus mejores monólogos. Entre sus participaciones como columnista invitado, Pinti colaboró en Clarín, La Nación y Noticias y en el ámbito de la radio estuvo en Mitre en "Hoy por hoy" con Néstor Ibarra y en Continental en "Magdalena tempranísimo", colaboraciones que le dieron dos Martín Fierro en 2003 y 2007.



A su vez, Pinti recibió dos Martín Fierro más en 2009 y 2012 al mejor programa cultural educativo, cuando se dedicó a hacer programas sobre películas: "Pinti y el cine" por la TV Pública y "Luz, cámara, Pinti" por Todo Noticias.



En cuanto a galardones, el experimentado artista además recibió en 1991 el Premio Konex de platino por su unipersonal y como mejor actor de musical en 2001 y en 2006 obtuvo el Estrella de Mar de Oro al protagónico de comedia. En 2015, al cumplirse treinta años de su presentación, se reestrenó en el Teatro Liceo "Salsa criolla" y tuvo una gira nacional que cerró con presentaciones en Montevideo, Uruguay.



Con 79 años, "Al fondo a la derecha" debutó en 2019 y fue el último show del humorista, un espectáculo unipersonal mezclado con números musicales de otros shows de su autoría que debió suspender por una crisis de salud.



Durante la pandemia y la cuarentena, Pinti presentó en agosto un show desde su casa vía streaming con el periodista Marcelo Polino: "Pinti y Polino al hueso", que tuvo dos funciones y buena cantidad de público conectada a través de internet.